Loures: o voto útil é em Bernardino

É o PCP que pode, com mais eficácia e em zonas como Loures, travar fenómenos como André Ventura, mobilizando o eleitorado descontente que pode fugir para o discurso xenófobo para combates por mais justiça social que não escolham as minorias como principal alvo. É por isso que, em Loures, o voto útil pela democracia é em Bernardino Soares

O efeito das eleições autárquicas é antes de tudo local. Mas há, como é evidente, repercussões nacionais. A diferença de votos entre Teresa Leal Coelho e Assunção Cristas em Lisboa terá efeitos no PSD e no CDS. A composição da Câmara Municipal de Lisboa em caso de ausência de uma maioria absoluta de Fernando Medina abrirá portas para entendimentos à esquerda que têm alguns efeitos nacionais. O resultado de Pizarro e Rui Moreira, no Porto, dir-nos-á coisas sobre os movimentos de cidadãos e o peso dos partidos. A possível vitória de Isaltino Morais, em Oeiras, e o resultado de Narciso Mirando, em Matosinhos, serão um bom barómetro do estado da ética republicana na nossa Pátria. O resultado de Paulo Cafôfo, no Funchal, será um teste a uma alternativa de oposição ao pós-jardinismo. Sobre todos estes casos já escrevi ou escreverei ao longo desta semana. Hoje dedico-me a Loures e ao mais mediático candidato em todo o País: André Ventura.

As últimas sondagens para Loures não são animadoras para o candidato do PNR que concorre com a sigla do PSD. André Ventura não ultrapassa os 18%, subindo muito pouco em relação ao candidato anterior. Permitiam-me que seja cauteloso. As sondagens de autárquicas não são muito fiáveis e custa-me acreditar que a notoriedade nacional conseguida por Ventura não tenha efeito eleitoral.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS eandroid - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)