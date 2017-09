O dique contra a tirania da maioria

Os partidos democráticos têm o dever de construir diques que subsistam às crises e travem os ímpetos intolerantes da maioria, aproveitados por oportunistas como o senhor Ventura. Para sobreviver, a democracia tem de se defender da "tirania da maioria", assumindo alguns valores como universais e irreferendáveis

André Ventura ameaçou fazer do presidente da Câmara de Lisboa "persona non grata" em Loures se a capital não compensar o concelho pela perda do Parque das Nações. E assim conseguiu ser de novo notícia. Toda a gente sabe que a candidatura de Ventura só terá como consequência, vantajosa por sinal, obrigar o PCP a pôr fim à espúria aliança que mantém com o PSD na autarquia.

Mas apesar de ser irrelevante para Loures, este candidato é, por todos os precedentes que abre, muitíssimo relevante para o PSD. Porque está a testar a sua capacidade de resistência aos fenómenos xenófobos que estão a crescer no mundo ocidental.

É verdade que vários social-democratas já se distanciaram do candidato e José Eduardo Martins até recordou que o PSD tem princípios a que todos os militantes se vincularam quando entraram no partido.

