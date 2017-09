O voto obrigatório e a proibição dos jogos

Apesar de ser conta o voto obrigatório penso que está chegado o momento de deixar de ser complacente com os abstencionistas. Quem se abstém sem uma razão de força maior é um mau cidadão. Tudo o que passe a ideia de que não votar é uma escolha tão legítima como votar é desaconselhável. E tudo o que reforce a ideia de que o dia de uma eleição não é um dia como os outros é fundamental para a sobrevivência da nossa democracia

Dando seguimento a uma recomendação da Comissão Nacional de Eleições, o governo anunciou a sua vontade de impedir o futebol em dias de eleições. O sacrossanto futebol, incomensuravelmente mais importante para muitos portugueses do que a democracia. As reações foram as esperadas: os políticos desprezam os eleitores quando pensam que os deve tratar como crianças, o Estado quer mandar na liberdade dos outros, o governo é moralista.

Com a possibilidade do voto antecipado a medida teria um efeito prático nulo e por isso não a defendo. Muito menos com o argumento de que os jogos distraem as pessoas. O problema é simbólico, não é de concentração. Quanto aos problemas que os jogos podem causar na liberdade de movimentos de quem quer votar na zona onde eles decorrem, a questão ficou resolvida, como se viu, com uma mudança da hora .

