Coreia do Norte e o Império vazio

O maior problema com a Coreia do Norte é o regime doente que oprime o seu povo e põe toda a região em perigo. Mas o maior problema do mundo é ter como líder da maior potência imperial uma criança que ninguém respeita, apoia ou teme. Talvez Donald Trump represente o fim da era americana que por sua vez representou o fim da era europeia. Não é apenas por ser a maior potência da região que todas as nossas esperanças se dirigem, na resolução deste conflito, para a China

Estou longe de ser um especialista em extremo-oriente e ainda menos conhecedor da escabrosa e obscura monarquia comunista norte-coreana. Não sei, poucos dos que escrevem saberão, se o regime do pai, do filho e do neto têm a capacidade militar que lhe é atribuída. Não consigo distinguir o que ali é fanfarronice, o que ali é uma ameaça real. Todos percebemos que o opaco regime norte-coreano é uma ameaça para a região e que uma espiral bélica pode ter repercussões perigosas. Mas sabemos pouco mais do que isso. Todos nos habituámos, nas últimas décadas, aos momentos de exibição um pouco patéticos da Coreia do Norte, em que o anão se agiganta, provavelmente para que os seus cidadãos, há gerações expostos a uma impressionante lavagem cerebral coletiva, acreditem que a sua miséria não corresponde a um regime obsoleto, mas a uma potência mundial. Mais uma vez, não sei se agora é diferente. Assim como não sei o que neste conflito corresponde, como já li, a uma medição de forças com a China e um teste à sua enorme influência na Coreia do Norte. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

