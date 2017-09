É para o menino e para a menina

Há diferenças entre os rapazes e as raparigas? Claro que há. Mas se a diferença é entre brincar na rua ou tratar da lida da casa, isto tem, do ponto de vista pedagógico, um sentido que devemos contrariar. Para garantir que as nossas filhas não estão condenadas ao mesmo fado que as nossas avós

Por causa das férias, chego tarde à polémica em torno dos livros de exercícios da Porto Editora. Sobre o livro em concreto, não tenho muito a dizer. Escapa-me a necessidade de ter livros de estudo diferentes para raparigas e rapazes. A Porto Editora foi explicando que a prova do acerto foi o sucesso de vendas. E defendeu a coisa, limitando-se a dizer que os exercícios não tinham níveis de dificuldade diferentes. Uns exercícios eram mais difíceis, outros mais fáceis. O que nunca chegou a explicar é a necessidade de fazer exercícios distintos conforme o género do petiz. Essa decisão teve alguma base pedagógica ou científica? Se tivesse, seguramente teria sido dito. Ou seja, baseia-se numa mera decisão comercial. A questão não está apenas, segundo consegui perceber pelo parecer da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (GIC), na dificuldade dos exercícios, mas no facto da Porto Editora ter achado indispensável dar a rapazes e raparigas exemplos diferentes para os ajudar: para os rapazes o ar livre, para as raparigas as atividades domésticas. Uma mera questão de ilustrações, disse a editora. Desculpem, mas espero profissionalismo de quem faz livros destes. As ilustrações têm, para crianças que absorvem tudo, um sentido. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

