Não há debate com Trump e os seus nazis. Há combate

Em Charlottesville, Virgínia, um carro de um neonazi atropelou dezenas de manifestantes que protestavam contra as manifestações de supremacistas brancos organizadas naquela cidade. Os supremacistas aproveitaram a decisão de retirar de uma praça a estátua do general confederado Robert E. Lee para sair de forma mais evidente da toca. E David Duke, ex-dirigente do Ku-Klux Klan, não hesitou em evocar o nome de Donald Trump, que esta gente apoiou com especial empenho e vê, com razão, como um representante seu na Casa Branca.

Os 19 feridos e um morto que se contramanifestavam não se limitavam a exercer um direito semelhante ao daqueles racistas. Ao contrário deles e contra eles, cumpriam o dever de resistir ao avanço da tirania e do ódio. Este é o grande equívoco do conforto e anemia democrática em que vivemos: o de acreditar que basta a democracia funcionar para estar segura. A democracia defende-se, sabendo que não pode ter como opção o racismo. Porque este pretende esmagar uma minoria através do apelo ao ódio da maioria.

