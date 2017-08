Isaltino: E se o polícia fosse igual ao ladrão?

Se os eleitores de Oeiras querem reeleger um vigarista nenhum tribunal pode escolher atalhos para o impedir. E se o juiz é afilhado de casamento e foi colaborador político próximo de Paulo Vistas, então estamos perante uma suspeita gravíssima de apropriação da justiça para fins políticos e eleitorais

Como se sabe, a candidatura de Isaltino de Morais à Câmara Municipal de Oeiras foi, por agora, travada por um tribunal. Em causa estão supostas irregularidades formais. Não sei, não tenho por enquanto como saber, se Isaltino tem razão quando diz que lhe está a ser exigido o que não foi a outros. Espero, mas por enquanto prefiro pensar que isso não é possível, que não se tente escrever direito por linhas tortas, impedindo de forma ilegítima uma eleição que nos envergonha. Se assim for, não tenho dúvidas de que lado estou: do lado do Estado de Direito.

Isaltino Morais é um político e uma pessoa nada recomendável. É assustador pensar que alguém que saiu há pouco da prisão por evidente desonestidade e violação da lei, um político que concentra em si mesmo quase todos os defeitos que podemos encontrar num eleito, poderá ser reeleito por os cidadãos mesmos de que abusou. Faz-nos pensar sobre o atraso da nossa democracia. Ou sobre a anemia geral dos que, de tanto repetirem que todos os políticos são ladrões já se tornaram indiferentes à mais descarada ausência de ética. Mas, ainda assim, vivemos numa democracia. Se querem que passe a existir a perda definitiva de direitos políticos ponham isso na lei. Cá estarei para me opor. Até lá, cabe aos eleitores e não aos juízes decidirem se querem reeleger um vigarista condenado. A justiça aplica a lei e já o fez com Isaltino. Cumpriu a sua pena. A justiça não substitui os eleitores, por mais idiotas que eles sejam.

