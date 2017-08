A vantagem do demagogo é acreditar que só há burros na plateia

O que caracteriza os demagogos oportunistas não é serem estúpidos, é estarem absolutamente convencidos que aqueles a quem se dirigem o são. É o desrespeito intelectual que têm por quem os ouve e lê. A falta de escrúpulos faz o resto

“Nunca lutes com porco, ficas sujo e ainda por cima o porco gosta”. O artigo de Fernanda Câncio de ontem começa assim. Nunca menciona o candidato apoiado pelo PNR que concorre à Câmara de Loures pela sigla do PSD, mas suspeito que é nele que está a pensar. Talvez não o mencione porque é disso mesmo que ele depende: “Quando estamos, ao rebater um demagogo populista, a fazer o que ele mais quer – dar-lhe oxigénio, atenção, fazê-lo conhecido, acicatar a sua possível base de apoio através daquilo que ele qualificará como a ‘censura’ dos ‘elitistas’ e ‘politicamente corretos’ – e quando temos mesmo de o combater. É um dilema terrível, como o fenómeno Trump demonstrou – e os seus imitadores tentam explorar.” Como Ventura é um fenómeno inédito no PSD, é impossível não falar do assunto.

Se alguma dúvida restasse que estamos perante um pigmeu em bicos de pés, ávido de atenção para saltar uns degraus mais depressa, o desafio que o rapaz fez a Francisco Louçã, para um debate na televisão, deixa-nos esclarecido. Claro que esse debate nunca poderia acontecer. Não é só por não haver qualquer razão para estas duas pessoas debaterem ou por uma questão de estatuto político. É porque só alguém como André Ventura, com a necessidade de aparecer a qualquer preço, debateria com André Ventura. Se fosse sério, muito provavelmente perderia. Volto a citar a Fernanda: “Ser sério e fundamentado dá muito mais trabalho do que mandar bocas e dizer coisas que vão ao encontro dos estereótipos, dos preconceitos, dos ódios.”

