O mistério de Isabel Monteiro e Sebastião Pereira

Espalhou-se a ideia que o PS tem montada uma temível máquina de propaganda. A ideia é difundida pela maioria das direções de jornais, o que, já por si, contraria a eficácia da tal máquina

Uma empresária bastante conhecida no meio televisivo foi à TVI apresentar a sua lista alternativa de mortos. Ao que parece, andou de casa em casa para recolher os nomes para um memorial? Fê-lo em nome de quem? Ninguém sabe e ninguém quis saber. Já passou. Mas eu gostava, porque acho estranho que um cidadão ande por sua conta e risco a bater a portas de famílias enlutadas por uma questão de carolice.

Quando chegou ao fim do seu trabalho voluntário Isabel Monteiro concluiu que o número de vítimas mortais era superior ao das autoridades judiciais e médicas (a lista nunca foi do governo, que não conta nem manda contar mortos). Isabel Monteiro falava 73 mortos confirmados com as famílias e mais de 80 possíveis.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)