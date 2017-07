A deriva ideológica do PSD: primeiro como tragédia, depois como farsa

Estes William Buckley de trazer por casa, versões de fancaria de João Pereira Coutinho que por sua vez já é um pastiche de Vasco Pulido Valente quando não escrevia sempre o mesmo texto, dedicam-se a títulos chocantes em busca do clique e à nobre promoção do “politicamente incorreto”. Vão legitimando todas formas de intolerância, transformando ofendidos em culpados, vítimas em carrascos, alarves em perseguidos

O melhor momento para avaliar o estado da oposição é quando as coisas correm mal ao governo. E a verdade é que nem agora, quando António Costa passa a fase mais difícil do seu mandato, Passos Coelho consegue capitalizar seja o que for. Não é por falta de jeito. É porque não se reescreve o passado. Passos esteve ligado a um período negro da nossa história recente. Poderá haver quem até o veja como o homem que tirou Portugal da bancarrota.

Obriga a um olhar muito parcelar da realidade, mas é uma história que pode ser contada. Mas, depois dos elogios que fez a uma espécie de penitência purificadora do País, praticamente ninguém o vê como o governante que garantirá a nossa prosperidade. Nem sequer Passos, que não consegue abandonar o azedume ressentido com o que acha ser uma ingratidão, consegue passar qualquer imagem de esperança no futuro.

