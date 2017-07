A terra ao proprietário, mesmo que não a trabalhe

Longe vão os tempos da “terra a quem a trabalha”. A palavra de ordem parece ser a terra aos seus proprietários, mesmo que não saibam que o são, não cumpram deveres fiscais e nada façam com ela

Já aqui o escrevi: o maior problema da floresta portuguesa é o minifúndio. Não é possível proteger, gerir, rentabilizar e tratar a floresta quando a área média da propriedade que não é gerida pela celulose é de cinco hectares e a maior parte tem menos de um hectare. Ainda mais quando muita dessa propriedade está pura e simplesmente abandonada.

Portugal é o país europeu com maior percentagem de área florestal privada e das mais baixas dimensões por propriedade. Defendi, por isso, a integração das pequenas áreas em unidades de gestão semelhantes a zona de intervenção florestal ou às entidade de gestão florestal, em troca de uma renda, dando dimensão às explorações sem que as pessoas percam a propriedade e o rendimento. O caminho do governo foi, como já sabia então, muito mais tímido do que isto.

