Imprensa e os “Truques”: um poder de pés de barro, em crise e acossado

A imprensa portuguesa pode desaparecer, talvez com exceção de alguns tabloides, nos próximos dez anos. E isso ajuda a explicar uma reação ainda mais agressiva dos jornalistas ao cerco político, mesmo quando legítimo, que lhes é feito por páginas como “Os Truques da Imprensa Portuguesa”

Na realidade, acontece com a imprensa o mesmo que acontece com os partidos políticos: a crise de todas as instâncias mediadoras é tão compreensível como dramática. Curioso é ver os jornalistas a experimentar do veneno que oferecem aos políticos: o descontentamento popular é alimentado por um cerco que muitas vezes roça a pura demagogia.

O problema é que da mesma forma que não temos nada de democrático para substituir as decadentes máquinas partidárias não temos nada de livre e de qualidade para substituir a falida e desacreditada comunicação social tradicional. É por isso que não chega criar páginas para identificar os truques que a imprensa portuguesa usa para participar no confronto político ou económico. É preciso, como na política, ajudar a construir alternativas. Caso contrário a exigência cidadã transforma-se num suicídio democrático. A questão é se para além de escrutinar e exigir ainda somos capazes de construir.

