Incêndios e o debate mediático: uma autocritica

Passámos pela discussão pública da maior reforma legislativa das políticas florestais sem grande debate mediático e hoje todos se acotovelam para dizer que nada foi feito. O que fizemos nós, com voz na comunicação social, para que fosse diferente? Muito pouco. Eu estou incluído nos faltosos

Em janeiro, estiveram em discussão pública 12 iniciativas legislativas que correspondem ao início da maior reforma da política florestal de que tenho memória. Os 12 projetos de Capoulas Santos passam pela alteração do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, a criação de um banco nacional de terras, incentivos fiscais, a criação de um sistema cadastral simplificado, mudanças no regime jurídico para ações de arborização e rearborização, sociedades de gestão florestal, o Programa Nacional de Fogo Controlado, novas centrais de valorização de resíduos de biomassa florestal geridas pelos municípios e a alteração do regime jurídico dos Planos de Ordenamento, de Gestão e de Intervenção de Âmbito Florestal.

Neste momento o leitor já me deve ter abandonado. E a questão é mesmo essa: os temas são de tal forma áridos e exigem tal conhecimento técnico que, nestes casos, terão de ser os especialistas a fazer a devida tradução. A crítica que mais ouvi, de quem sabe, a estes projetos foi a de que eles prejudicam gravemente os pequenos produtores, famílias humildes que têm na floresta uma fonte de subsistência ou poupança. O maior elogio que me chegou foi ser o mais completo e integrado esforço de políticas da floresta.

