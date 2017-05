Alojamento local: dosear para não matar

Defendo uma contribuição financeira substancialmente reforçada que pague as externalidades do alojamento local e substituição do registo camarário por licenciamento para podermos gerir o alojamento local sem matar a galinha dos ovos de ouro, as cidades e o mercado de arrendamento

Vamos diretos à conclusão: está tudo muito preocupado com os efeitos do alojamento local mas todos têm medo de abanar a árvore das patacas. Compreendo, mas exige-se alguma racionalidade no debate. A proposta do PS, de dar aos condóminos o poder de decidir se pode haver este tipo de oferta aos turistas do seu prédio, não é intrinsecamente injusta. Quem sofre as consequências de ter o alojamento local no prédio – ruído, entrada e saída de estranhos, desgaste dos espaços comuns, impossibilidade de negociar regras comuns – são os condóminos e seus inquilinos, não são, grande parte das vezes, os proprietários. É legítimo que os vizinhos destes apartamentos tenham uma palavra a dizer.

Há, no entanto, o risco de uma norma destas impedir, por veto generalizado, a existência de novo alojamento local em prédios habitados. O resultado poderia ser perverso: o alojamento local concentrar-se em edifícios exclusivamente dedicados a esta atividade. A cidade não ganharia nada com isso e o negócio passaria a estar nas mãos de empresas com mais poder económico, retirando ao alojamento local a função de dar a alguma classe média um reforço financeiro. Ou seja, a medida poderia levar à concentração dos proventos desta atividade.

