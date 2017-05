Presidência do Eurogrupo seria um presente envenenado para  Portugal

De cada vez que falasse na Europa Centeno deixaria de poder representar os interesses específicos de Portugal para passar a falar em nome de todos. Podendo parecer uma vitória para Portugal, a presidência do Eurogrupo seria um novo espartilho para o País no momento em que finalmente conseguimos respirar um pouco

Portugal tem sabido gerir a sua delicada posição negocial com Bruxelas. Sempre num ambiente de alguma tensão, foi revertendo medidas da troika mas mantendo-se sempre dentro dos limites impostos pela Europa. O orçamento de 2016, o aumento do salário mínimo nacional, as reversão de privatizações, concessões e outras medidas, tudo resultou de um braço de ferro que nunca chegou ao enfrentamento.

Tal só foi possível porque o governo, também ele, se manteve dentro dos grandes objetivos europeus, mas contrariando a sua ortodoxia. Só assim a geringonça foi possível, aliás. Esta postura, cheia de contradições e dificuldades, não é possível se Mário Centeno tiver de representar a mediana europeia. Uma das formas mais eficazes de limitar o espaço de manobra deste governo seria, por isso, entregar a Mário Centeno a presidência do Eurogrupo. Seria um presente envenenado para António Costa.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)