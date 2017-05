Não foi um dia histórico mas é uma folga política

É agora, com alguma folga, que saberemos de que massa é feita António Costa. Um Passos Coelho moderado ou, como acredita muita esquerda europeia que vê a “geringonça” como um exemplo, um protagonista de uma alternativa?

Foi com pompa em circunstância que o governo recebeu a mais anunciada e certa saída do Procedimento por Défice Excessivo, um desses expedientes burocráticos europeus para segurar uma moeda com pés de barro. É compreensível que o governo faça a festa: desarma a oposição e ganha um ativo político que lhe dá alguma margem de manobra. De Bruxelas continuará a vir a pressão para fazer as reformas em que ninguém votou, mas os anúncios de Schäuble sobre um resgate iminente deixarão de ter efeito. O poder da chantagem será um pouco menor, mas a tutela mantém-se. É da natureza da zona euro.

A forma como se conta esta segunda saída limpa, depois da outra que todos descobrimos que estava sujinha, mantém o registo da farsa. A Comissão finge que os bons resultados da nossa economia resultam de reformas que ou não existiram ou foram desastrosas, o governo finge que resultam de "investimento no conhecimento" e outras bondades. Os números resultam de um bom contexto externo, da explosão do turismo e da redução da austeridade em 2013 e o seu abandono em 2016. Mais turismo, mais dinheiro disponível e mais confiança do país na economia, para o que o otimismo de Costa e Marcelo, em contraste com a depressão castigadora de Passos e Cavaco, contribuiu de forma relevante.

