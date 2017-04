Quando o chavismo passou definitivamente para o lado da ditadura

O regime venezuelano mudou de natureza. Perdeu a legitimidade formal democrática em que, apesar de muitos atropelos, se baseava. E a Constituição que violou foi a que Chávez apresentou ao povo para que este a aprovasse há quase duas décadas

O primeiro texto escrevi sobre a Venezuela e Hugo Chavez foi no vespertino “A Capital” e usei do tom crítico que sempre dediquei ao chavismo. Recusava então a obrigatoriedade de escolher entre uma oposição ligada à cleptocracia que dominou o passado da Venezuela – e que tentou derrubar, em 2002, um governo eleito através de um golpe de Estado – e uma revolução que, propondo-se emancipadora, tinha tudo o que era necessário para se espalhar na primeira curva: o caudilhismo que baseia um movimento no apoio a uma figura carismática, o militarismo que baseia a sua força no privilégio castrense e, acima de tudo isto, a ausência de uma estratégia económica que impedisse que o País ficasse refém do petróleo. Não chega, a quem tenha um projeto socialista, distribuir melhor os rendimentos. É preciso alterar o modelo extractivista típico de economias subdesenvolvidas.

Talvez porque o que tinha para dizer era demasiado complicado para se perceber a minha distância, desde o primeiro dia, em relação ao chavismo, talvez porque estes debates são inúteis e Cuba, Venezuela ou até a Coreia do Norte servem para esfregar na cara de pessoas de esquerda, seja qual for a sua posição sobre estes três regimes (sou crítico dos três, em graus e por razões diferentes), nunca me livrei de ser tratado como amigo do regime de Hugo Chávez. Não fui, não sou e não fazia qualquer sentido, com as posições políticas que tenho, que fosse. Mas isto não impede que diga que houve uma coisa que mudou, nos últimos dias, na natureza do regime.

