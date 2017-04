Juncker e o novo normal

Se andássemos uma década para trás, seria impensável alguém com as responsabilidades de Juncker sugerir, por piada que fosse, que poderia apoiar uma secessão num país aliado. A eleição de Donald Trump parece ter provocado a banalização das provocações gratuitas e a destruição de todas as regras diplomáticas

Entrámos na fase piadética das relações internacionais. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse, com ironia, no encontro do PPE, que da mesma forma que Donald Trump tinha felicitado o Reino Unido por sair da União Europeia, um dia destes ele iria apoiar a independência do Ohio ou do Texas. O combate entre a direita americana e a direita europeia passou para uma fase senil. Apesar de se tratar de uma piada, vinda de um senhor que já nos habituou à sua incontinência verbal, há uma coisa que parece importante explicar ao presidente da Comissão: o Texas e o Ohio não são Estados soberanos. Se, de facto, decidissem abandonar os EUA tratar-se-ia de uma secessão. O Reino Unido nunca deixou de ser um Estado soberano. A saída da União, apesar a histeria instalada que trata a decisão democraticamente sufragada como uma ignominiosa traição, é apenas a desvinculação voluntária a uma União de Estados independentes. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)