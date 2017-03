Os ódios globais

O instinto mais primário torna-se viral e ganha o estatuto de discurso político maioritário. Nada mais fácil de manipular. Basta uma foto de uma muçulmana que passa ao lado de uma vítima de um atentado a olhar para o telemóvel. Sem contexto, sem pausa para pensar, o mundo é de todos os Trump

“Black Mirrow”, a série de ficção científica da Netflix que daria para tantos textos como os seus episódios, acaba a sua última temporada com “Ódio Nacional”. É uma reflexão pessimista – como todas as anteriores – sobre as manifestações virais. Uma colunista humilha, num artigo seu, uma deficiente e transforma-se em mais um ódio viral nas redes sociais. Ao aparecer morta, a polícia entra em campo. Acaba por descobrir um jogo viral e macabro em que, através da utilização de um hashtag, o povo em fúria determina, mesmo sem o saber, a morte diária de alguém até às 17h00. Como se consuma cada execução não vos conto, para não estragar a história. Apenas ficam a saber que em cada dia há um ódio diferente. A colunista, o rapper que despreza uma criança que o idolatra, a jovem que finge urinar sobre um memorial de ex-combatentes. Até chegar ao primeiro-ministro e o poder entrar em pânico. O assassinato real é a metáfora para os assassinatos de carácter que os ódios virais provocam e em que, de forma mais ou menos intensa, já todos participámos.

Este mês, foram duas as vítimas globais do assassinato viral de carácter. O primeiro foi Robert Kelly, académico, que dá aulas na Universidade de Busan, na Coreia do Sul. Estava o professor, via Skype, a comentar em direto para a BBC o demissão da presidente sul-coreana quando entrou de rompante no escritório uma menina de 4 anos. E depois o irmão, de andarilho, com oito meses. O homem, atrapalhado com a situação, tentou empurrar a criança. Foi salvo por uma asiática esbaforida que os arrastou, de gatas, para fora do quarto.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)