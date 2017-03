O dia em que fui enganado por Jaime Nogueira Pinto

A verdade é que o diretor da FCSH, depois de perceber que havia riscos de segurança e que, em reação, a Nova Portugalidade se preparava para levar “gorilas” externos à instituição para dentro da faculdade, propôs um adiamento do debate a Jaime Nogueira Pinto. E que ele próprio aceitou, concordando que não estavam garantidas as condições para que a sessão se fizesse. No minuto seguinte, estava a contar ao “Observador” como tinha sido vítima de uma vil censura. Apesar de ter sido movido pela repulsa que sinto perante qualquer tentativa de limitar a liberdade de expressão, sobretudo quando é o meu lado que as leva a cabo, devo um pedido de desculpas à direção da FCSH e aos meus leitores. Se é verdade que cerca de 30 estudantes tentaram impedir um colóquio e que isso é condenável, tudo o resto não passou de uma fabricação de um grupo de extrema-direita que, nas páginas de facebook, assumiram que se tratava de um golpe de “publicidade grátis” e de uma manipulação de Jaime Nogueira Pinto. Caí como um patinho no conto do vigário

O que todos soubemos pelos jornais foi isto: a Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa não queria que um grupo de extrema-direita organizasse um debate sobre o Donald Trump, o Brexist e Marine LePen, de que Jaime Nogueira Pinto era o convidado, e, pressionada a direção da FCSH, esta decidiu, por razões de segurança, cancelar a conferência. Os jornais mais rigorosos explicaram que a decisão vinha de uma Reunião Geral de Alunos (RGA) que os estatutos da Associação de Estudantes obrigam a cumprir. A decisão não foi dela, como a própria direção da Faculdade veio sublinhar no seu comunicado. Com base nesta informação, e em mais alguma, segui um automatismo que, podendo ser arriscado, me tem lavado geralmente a posições corretas: o direito de todos falarem nos fóruns que eles próprios organizem é sagrado. Este direito não implica o direito de falarem em espaços virtuais ou eventos que sejam da responsabilidade de outros, mas dá a todos o direito de se juntarem para discutirem, sem limitações, as suas opiniões. A condição é que cumpram a lei e a Constituição da República. Sou, devo dizer, até mais libertário do que a nossa Constituição e oponho-me à proibição de organizações fascistas. Em contrapartida, arrepia-me a complacência que existe para com partidos de extrema-direita que albergam e beneficiam da participação de indivíduos que usam a violência e a coação sobre opositores como armas políticas. Em resumo, defendo mais liberdade de expressão e mais vigilância para com comportamentos criminais. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)