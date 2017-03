“Assalto ao Castelo” e o jornalismo que nos interessa

O futuro da imprensa está nas “slow news”. Em vez de dar tudo e de ser o mais rápido a dá-lo, cabe à comunicação social tradicional oferecer enquadramento e credibilidade. Quando lermos, ouvirmos ou virmos na comunicação social de referência uma qualquer informação passamos a acreditar e a compreender o que soubemos por outras fontes. Não é por acaso que Pedro Coelho não terminou “Assalto ao Castelo” em cima do momento em que rebentou o escândalo do BES. O enquadramento e a credibilidade do conjunto de factos recolhidos e tratados por ele oferece à sociedade todos os dados necessários para que compreenda o que aconteceu no BES e como se comportou o regulador. E permite-lhe responsabilizar os que, para além de Ricardo Salgado, falharam, por ação ou omissão, nas suas funções. O jornalismo, este, que se ergue sobre o burburinho do escândalo diário para ir mais fundo na fiscalização dos poderes económicos e políticos, é indispensável para o exercício democrático da cidadania. E é o único que sobreviverá à voragem quotidiana dos pequenos casos no tempo das redes socias

A imprensa, em vez de ter encontrado o seu lugar, tem procurado oferecer aos cidadãos o que as redes sociais já oferecem: notícias rápidas, pouco aprofundadas e não verificadas. O jornalismo tem de conseguir contrariar a sua natureza: a rapidez deixou de ser importante porque, na maioria dos casos, os cidadãos sem deveres deontológicos têm todos os instrumentos tecnológicos para serem mais rápidos que os jornalistas. O futuro está nas “slow news”. Em vez de dar tudo e de ser o mais rápido a dá-lo, cabe à comunicação social tradicional oferecer enquadramento e credibilidade. Quando lermos, ouvirmos ou virmos na comunicação social de referência uma qualquer informação passamos a acreditar e a compreender o que soubemos por outras fontes. Isto quer dizer que os jornalistas terão de se habituar a ser, muitas vezes, os últimos a dar-nos as novidades. Porque, ao contrário de quem não tem de cuidar da sua credibilidade, terão de verificar os factos e dar-lhes o enquadramento que faz a diferença. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)