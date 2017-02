A novela de Marques Mendes

Marques Mendes é um excelente intriguista e essa é a única política que conhece. Mas sempre demonstrou fraco entendimento sobre as preocupações dos portugueses, que estão a léguas de toda a novela que tem alimentado. Agora desafiou, na prática, António Domingues a revelar a troca de SMS privados com Centeno. Se o antigo administrador da CGD o fizer terá de ser confrontado com a razão que apresentou para não querer que os rendimentos dos administradores fossem revelados: a proteção de dados pessoais e da sua privacidade. Ou considera que a conta bancária é mais privada do que caixa de mensagens de um telemóvel ou a razão para toda esta resistência era outra. Claro que tudo podia ser mais claro. Mas dizer isto não é o mesmo que dizer que vale tudo para saber mais. Recordo-me de Maria Luís Albuquerque ter mentido sobre o seu papel e a informação que detinha no recurso aos SWAP. E a mentira foi em Comissão de Inquérito. Não foi demitida e muito menos se andou a vasculhar o seu telemóvel. E bem. Cada coisa tem a sua proporção

Há momentos em que a narrativa política e mediática se afasta perigosamente da vida das pessoas. É o caso da novela de Centeno na Caixa Geral de Depósitos. Já entrámos na fase que, tirando a bolha em que vivem jornalistas, comentadores e políticos, ninguém está bem a perceber o que se está a passar. Isso não reduz a gravidade do que possa estar em causa e o dever de esclarecer o que haja para esclarecer. Quer dizer que os atores políticos e mediáticos não devem ignorar este desfasamento. As responsabilidades políticas de cada ato são irrelevantes se ninguém lhes prestar atenção. Como já escrevi, todos já percebemos que Mário Centeno se comprometeu informalmente com a possibilidade de António Domingues e a sua equipa não entregarem, como manda a lei, as declarações de rendimento e património ao Tribunal Constitucional. É possível que este compromisso resultasse de um erro de percepção do ministro e do secretário de Estado quanto à leitura que se podia fazer da lei. É até possível que tivesse optado pelas meias-palavras para que a nova equipa da CGD acreditasse nisso. Mas as várias declarações do secretário de Estado Mourinho Félix, sempre seguidas de recuo, são suficientemente esclarecedoras para sabermos qual era o entendimento que o Ministério tinha da nova realidade. Deste ponto de vista, não há muito mais a esclarecer. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)