Ressentimentos de quinta-feira

Esperava-se um balanço do seu mandato, uma reflexão sobre o passado recente do País, um testamento político. Qualquer coisa com a grandeza que se pede a um antigo chefe de Estado. Mas se assim fosse, Cavaco não seria Cavaco: um homem que sempre reduziu o País à sua própria pequenez. Ao revelar, tão pouco tempo depois de abandonar a Presidência e quando ainda não pode estar a fazer história, conversas que a tradição sempre manteve reservadas, quebra uma regra de confiança institucional. As conversas de quinta-feira foram entre o Presidente e o primeiro-ministro, não entre Cavaco e Sócrates. A partir de agora, o primeiro-ministro, seja ele qual for, sabe que o que diz ali pode vir a ser publicado pelo Presidente, seja ele quem for. E vice-versa. E isso afeta a informação que um passará a outro, reduzindo os mecanismos de coordenação de que o sistema semipresidencialista depende. Mais uma vez, Cavaco demonstra não compreender que o cargo está acima do homem e que os interesses do País estão acima do seu ressentimento. Que não é, nunca foi, um homem de Estado

