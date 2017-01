Centeno, o último a saber

Não sei se Centeno é aselha ou ingénuo. Provavelmente é as duas coisas. Com a falta de lealdade e de sentido de dever que António Domingues demonstrou até agora, era evidente que este pedido só serviria para este senhor fazer chegar à comunicação social a sua nega e, deselegância suprema, o SMS que enviou para ralhar com o ministro. Que Centeno se tenha lembrado de pedir favores a quem se julga merecedor deste mundo e do outro, a quem exigiu regimes de exceção, a quem se julgava acima da lei e de todos os outros gestores, apenas demonstra que o ministro das Finanças não nasceu para a política. Ser um bom avaliador de pessoas é uma das principais qualidades que se exige a um política. Centeno terá sido o último português a perceber que está perante um vaidoso compulsivo a quem a única coisa que interessa, para além do ordenado ao fim do mês, é o seu estatuto público?

António Domingues exigiu, para dirigir a Caixa Geral de Depósitos, um ordenado igual ao que recebia no BPI. É compreensível. Mas acumulou esse ordenado com a reforma do mesmo BPI. O que quer dizer que, na prática, a ida para a banca pública servia para aumentar substancialmente os seus rendimentos. É mais difícil de aceitar, mas se o homem achava que valia isso... Antes de ocupar o cargo, Domingues exigiu que os gestores do banco não fossem equiparados a gestores públicos, não estando sujeitos aos mesmos limites e regras. Inaceitável, mas o problema foi de quem aceitou tão absurda condição. Chegado ao banco, os gestores por ele convidados recusaram-se a entregar a declaração que todos os titulares de cargos públicos, do deputado ao Presidente da República, do administrador ao presidente do conselho de administração, sempre aceitaram entregar.

