Extrema-direita e terroristas são aliados

Há um acordo tácito, nem escrito nem negociado, entre o terrorismo e a extrema-direita europeia: cada atentado permite à extrema-direita crescer, cada crescimento da extrema-direita permite aos islamistas captarem novos elementos. Os seus interesses são de tal forma confluentes que as agendas coincidem no tempo, tendo os terroristas a amabilidade de organizar os atentados de acordo com as agendas eleitorais de cada país. É por isso absurdo falar de injustiça no atentado de Berlim, tendo em conta a política de Merkel em relação aos refugiados. É exatamente contra posições como as de Merkel que estes atentados se fazem. Para derrubar os moderados e dar força à extrema-direita, que entra no jogo do ódio e da intolerância que alimenta os fanáticos religiosos. Quem, logo depois dos atentados, os usa para colocar no debate a sua agenda de medo é um aliado objetivo dos terroristas. Até porque é essa tentativa de ganho político que dá ânimo para novos ataques

Não foi preciso esperar nem umas horas para que nas caixas de comentários dos jornais de todo o mundo se fizesse a associação entre o camião na feira de Natal de Berlim e a entrada de muitos refugiados no País. Merkel e a sua disponibilidade para receber refugiados eram a responsáveis por isto. E será isto que a extrema-direita alemã dirá nos próximos tempos, aproveitando este ato de terrorismo para subir um pouco mais nas votações. As primeiras manifestações do Pegida, em que participaram militantes do AfD, já deram esse sinal claro. Não é novo. A extrema-direita americana aproveitou o ataque de Orlando para, instalado o medo, ganhar votos. E essa foi mais uma contribuição para a vitória de Donald Trump nas eleições. E em França, a Frente Nacional soube cavalgar cada atentado para alimentar a sua agenda islamofóbica. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

