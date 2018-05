Separação de poderes. A nossa e a de Angola

Não sou de teorias da conspiração e acredito no Estado de Direito, mas confesso que a decisão do Tribunal da Relação no caso de Manuel Vicente me deixa desconfiado. É verdade que do ponto de vista institucional, da relação entre os dois países, a transferência do processo é positiva porque permite restabelecer a ponte entre Lisboa e Luanda, mas fica a sensação de que as mais altas pressões funcionaram, cumpriram o objetivo. Manuel Vicente resolveu o seu “irritante”. Pode agradecer a Portugal.

