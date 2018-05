Carta pessoana a José Sócrates

Exmo. Senhor

Engenheiro José Sócrates



Parque das Nações

Lisboa

Excelência,

Espero que esta o encontre bem, ou muito melhor do que bem, pois imagino que tenha sido uma semana assim a modos que a dar para o mau. Para o muito mau.

Hesitei bastante sobre a utilidade de lhe escrever. Por um lado, e depois de tanta carta e tanta declaração sobre a sua pessoa, sinto que nada mais há a dizer. Por outro lado, como bem sabe, podem acusar-me de muita coisa, mas nunca de perder uma boa oportunidade de ficar calado.

E foi nesta indefinição, neste limbo intelectual, que tomei a decisão de não lhe escrever, escrevendo-lhe. Um pouco como o estado em que se encontra Vossa Excelência, que já não sendo primeiro-ministro, nunca mais, na nossa memória, deixará de o ser. Já se vê a estrada, não é? Ser e não ser, ser um e ser todos, encontrar no grão de areia a imensidão da praia.

À chegada está Pessoa. Fernando Pessoa. Aquele que era muitos, um deles engenheiro. Aquele que V. Exa. citou, no longínquo 2010, no Liceu de Monatigne, em Paris. “Eu não sou nada. Nunca serei nada”, disse aos alunos de Português que o escutavam. “A vida sem aventura não vale a pena. Olhemos para o que a vida nos traz”, aconselhou-os, já depois de lhes ter recomendado a leitura de "A Tabacaria”, “o melhor poema do mundo”.

Não foram palavras vãs. Seis anos volvidos, eis que o poeta dos poetas reemerge na sua vida, plasmado na página 82 do 'seu' livro “O Dom Profano, Considerações Sobre o Carisma”. E o que nos diz Pessoa?

“Em quantas mansardas e não mansardas do mundo

Não estão nesta hora génios-para-si-mesmo sonhando?”

Eu, remetente incapaz, me confesso. Na ausência de palavras minhas crescem as frases de Pessoa. Deixo-lhe algumas, escolhidas criteriosamente ao acaso.

“Grande homem é o que impõe aos outros o seu próprio sonho, os seus próprios sonhos. Para lhes impor os seus próprios sonhos tem, por isso, que sonhar sonhos que eles tenham, de certo modo, entressonhado para que deveras eles possam recebê-los.”

(Bernardo Soares)

“Existir é renegar. Que sou hoje, vivendo hoje, senão a renegação do que fui ontem, de que fui ontem? Existir é desmentir-se. Não há nada mais simbólico da vida do que aquelas notícias dos jornais que desmentem hoje o que o próprio jornal disse ontem.

Querer é não poder. Quem pôde, quis antes de poder só depois de poder. Quem quer nunca há-de poder, porque se perde em querer. Creio que estes princípios são fundamentais.”

(Bernardo Soares)

“Se há característico que imediatamente distinga o provinciano, é a admiração pelos grandes meios. Um parisiense não admira Paris; gosta de Paris. Como há-de admirar aquilo que é parte dele? Ninguém se admira a si mesmo, salvo um paranóico com o delírio das grandezas. Recordo-me de que uma vez, nos tempos do « Orpheu», disse a Mário de Sá-Carneiro: «V. é europeu e civilizado, salvo em uma coisa, e nessa V. é vítima da educação portuguesa. V. admira Paris, admira as grandes cidades. Se V. tivesse sido educado no estrangeiro, e sob o influxo de uma grande cultura europeia, como eu, não daria pelas grandes cidades. Estavam todas dentro de si.”

(Fernando Pessoa)

“Qual, Pirro, aquilo gosta que o amarga,

Qual aquilo que gosta.

Pares quem os fados diferentes

Como rios diversos,

Com curso a leste ou oeste, a sul ou norte,

Sempre ao mar em que acabam.

Gostemos pois aquilo em que pusémos

O gosto inaprendido,

Temos as tenras tardes, não (...) ”

(Ricardo Reis)

“Meus sonhos: como me crio amigos ao sonhar ando com eles. A sua imperfeição outra (...)”

(Bernardo Soares)

“O dinheiro, as crianças (os doidos) (...) Nunca se deve invejar a riqueza, senão platonicamente: a riqueza é liberdade.”

(Bernardo Soares)

“O homem que se torna célebre fica sem vida íntima: tornam-se de vidro as paredes da sua vida doméstica; é sempre como se fosse excessivo o seu traje; e aquelas suas mínimas acções — ridiculamente humanas às vezes — que ele quereria invisíveis, coa-as a lente da celebridade para espectaculosas pequenezes, com cuja evidência a sua alma se estraga ou se enfastia. É preciso ser muito grosseiro para se poder ser célebre à vontade.”

(Fernando Pessoa)

“Uma carta áspera ou violenta é sempre injustificada, porque é sempre inútil. Indispõe, e não dá resultado. Quem não paga porque não quer, não passa a pagar por lhe dizerem que não paga porque não quer. Isto já ele sabe. E quem não paga porque não pode, não fica contente que se lhe diga ou se lhe insinue que não paga porque não quer.”

(Fernando Pessoa)

“Quer isto dizer que não tenho verdadeiros amigos? Não; eu tenho-os, mas não são meus amigos verdadeiros.

Ai daqueles que foram tocados do transcendental e a quem tudo dói por frio, inexpressivo e distante.”

(Fernando Pessoa)

“Meu amor perdido, não te choro mais, que eu não te perdi!

Porque posso perder-te na rua, mas não posso perder-te no ser,

Que o ser é o mesmo em ti e em mim. ”

(Álvaro de Campos)

“Que pena que tenho dele! Ele era um camponês

Que andava preso em liberdade pela cidade.

Mas o modo como olhava para as casas,

E o modo como reparava nas ruas,

E a maneira como dava pelas coisas,

É o de quem olha para árvores,

E de quem desce os olhos pela estrada por onde vai andando

E anda a reparar nas flores que há pelos campos...”

(Alberto Caeiro)

“Uns, com os olhos postos no passado,

Vêem o que não vêem; outros, fitos

Os mesmos olhos no futuro, vêem

O que não pode ver-se.”

(Ricardo Reis)

“Sou o fantasma de um rei

Que sem cessar percorre

As salas de um palácio abandonado...

Minha história não sei...

Longe em mim, fumo de eu pensá-la, morre

A ideia de que tive algum passado...

Eu não sei o que sou.

Não sei se sou o sonho

Que alguém do outro mundo esteja tendo...

Creio talvez que estou

Sendo um perfil casual de rei tristonho

Numa história que um deus está relendo... ”

(Fernando Pessoa)

“No fecho das cartas onde se dá tratamento de Excelência nunca se emprega a palavra “estima”. Às Excelências compete “consideração” ou “respeito”. Estima é só para as Senhorias.”

(Fernando Pessoa)

Com consideração,