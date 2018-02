Carta triunfal a Snowball

Camarada Snowball, o Terceiro

Líder Supremo dos animais

Quinta Manor, perto de Willingdon

Inglaterra

Camarada,

Espero que esta te encontre bem. Inteiro, a respirar e não às fatias.

Faz este mês 74 anos desde o fatídico dia em que a nossa revolução foi traída pelos infames Napoleão, Squealer e todos os outros porcos, mais alguns cães — animais transformados em homens. O relato fiel desses dias negros e trágicos fê-lo George Orwell, o historiador, em “O Triunfo dos Porcos", obra factual e rigorosa que os homens, sete décadas depois, insistem em considerar um trabalho de ficção, uma espécie de metáfora política...

São insondáveis os desígnios do cérebro humano e anseio pelo dia em que possamos compreender um pouco melhor a sua forma de pensar e de sentir. Até lá, resta-nos saber esperar — algo que, sendo burro, faço como poucos. O meu avô Benjamim, que não falava muito e dizia muitas vezes a mesma coisa, ensinou-me algo que nunca esqueci: “Os burros vivem muito, nenhum de vocês já viu um burro morto”.

Assim, apesar de assinalarmos um dia triste, as notícias não podiam ser melhores. É com grande felicidade que venho comunicar-te um triunfo importante - não dos porcos, mas de todos - um sinal de que a nossa luta é justa e deve ser travada em todas as frentes. Esta semana, no território a que chamam Portugal, ganhámos uma batalha importante: conquistámos o direito legal ir com os nossos humanos a bares e restaurantes. Acabou-se aquela maçada de ficar à porta ou em casa enquanto eles se alimentam. Doravante, entraremos lado a lado e eles podem andar de cabeça erguida.

Sim, camarada Snowball III. Portugal caiu e, ainda que numa cerimónia contida, içámos bem alta a nossa bandeira verde, com a pata e o corno. Foi um momento emocionante, que me levou a recordar, em lágrimas, o longo caminho que fizemos desde que o teu avô, perseguido pelos cães de Napoleão, fugiu por aquele buraco na cerca. Tantas vezes foi atacado depois disso — de tudo o culparam. O moinho destruído? Foi ele. Não chove? É ele. Fomos atacados? Por ele.

Mas, como sabemos, Snowball, teu avô não queria mal aos animais e prosseguiu a luta na clandestinidade, aprendendo com os erros e os abusos que se cometiam na Animal Farm. Percorreu a terra de lés a lés, espalhando os verdadeiros princípios do Animalismo e, devagar, os poucos acabaram por tornar-se muitos. Somos tantos, camarada. Tantos quantos os desafios que ainda temos pela frente. Não é fácil perceber os humanos, mas sempre foi na dificuldade que triunfámos. E, mesmo por cá, nem tudo são rosas.

Não sei se já te contei, mas desde que cheguei a Portugal não tenho tido uma vida má. Vivi uns anos com uns alemães, no Algarve, na serra, foram bons tempos. Mas a luta não espera por nós e foi assim, que, após uma série de peripécias, dei por mim a adotar este humano que te escreve. Isto parece complicado, mas não é. Apesar de tudo o que aprendemos, devemos permanecer fiéis aos princípios fundadores do animalismo, pelo que não uso quaisquer ferramentas dos humanos. O truque é conseguir que o teu humano faça as coisas por ti. No meu caso, receio que já comecem a desconfiar, porque há umas semanas, depois de ele ter escrito uma coisa qualquer – sim, eu dou-lhe alguma liberdade – houve uma série de leitores que lhe chamaram burro. Isso assustou-me.

Adiante, trolaró. Como te disse, esta vitória, ainda que saborosa, como o feno e a cevada daqueles dias históricos, não está completa. Ainda há muitos humanos não domesticados, pelo que acho mais prudente esperar para ver. Bastantes desses 'selvagens', digamos assim, têm restaurantes e bares e coisas parecidas e é bem possível que não nos deixem entrar. Ficaremos sempre na dúvida se não gostam de nós ou se o verdadeiro problema é não apreciarem lá muito o nosso humano.

Por outro lado, têm-me chegado muitas e sérias preocupações de camaradas para quem a mudança é sempre complicada. Seguem-se alguns exemplos. A Mimosa é uma galinha que ficou tão nervosa com a nova lei que não põe um ovo há duas semanas. E já me disse que nem morta a apanham numa churrasqueira (ainda tentei explicar-lhe que só assim, morta, é que a apanhavam, mas desisti). Na mesma linha vem a preocupação do camarada Bacalhau, que como bem te lembras é um robalo. “Ficas a saber, burro, que no verão prefiro morrer de calor em casa do que arriscar-me a levar o meu humano a um restaurante à beira-mar e a acabar escalado na grelha.” Quem o pode censurar?

Quero ainda falar-te da Lucy, uma jovem Golden Retriever que há poucos dias recebeu o seu primeiro humano. Ficou um pouco frustrada ao início porque, sempre que lhe dava uma bola, ele atirava-a para longe, como se não a quisesse. E lá ia ela buscá-la e ele voltava ao mesmo. Expliquei-lhe, com a paciência típica dos jumentos, que se não fosse buscar a bola ele deixava de a atirar. Acho que resultou. A Lucy ligou-me há dias, preocupadíssima com algo que tinha ouvido na televisão a propósito dos Jogos Olímpicos de Inverno, a perguntar se havia restaurantes coreanos em Lisboa. Não percebi.

Agora vou ali ao café, porque o meu humano está cheio de fome.

Despeço-me com elevada estima, sempre disponível para a luta e fiel aos nossos princípios. “Os que andam com quatro pés ou têm asas são amigos.”

Um abraço,

Burro