Sim, esta modelo desfilou na passarela a dar de mamar

Fetiche e diversidade podem fazer sentido juntos? Bom, a afamada edição de biquínis da Sports Illustratred tem mostrado que sim. E que isto do fetiche sobre o corpo feminino – que em boa parte é o mote desta publicação – pode também servir de veículo no toca a mostrar as mulheres nas suas várias dimensões. A questão é que não estamos habituados a associar beleza e sensualidade a diversidade, e é talvez por isso que tanto está a dar que falar a modelo que surgiu de biquíni numa passarela, a dar de mamar ao seu bebé.

As imagens andam a correr há uns dias: a modelo Mara Martin deixou tudo e todos de boca aberta ao percorrer a passarela da Miami Swim Week com um biquíni dourado, com o corpo ainda em recuperação pós-parto e a filha de cinco meses ao colo, a mamar. O evento foi organizado pela Sports Illustrated Swimsuit, revista que todos os anos faz uma edição considerada icónica desde os anos 60, totalmente dedicada a mulheres de biquíni ou fato de banho. E se durante décadas esta publicação era o apogeu do fetiche visual sobre mulheres, praia e verão, desde 2015 que tem feito uma reviravolta nas suas escolhas de modelos. Basicamente, foram percebendo que a inclusão de mulheres para além do estereótipo de beleza que conduziu a revista durante décadas era essencial. Não só para chegar a novos públicos, como também para influenciar o que já estava conquistado.

Em 2015 a SI arriscou figurar uma modelo plus size na sua edição de biquínis, lado a lado com modelos de renome internacional. O tamanho 44 de Ashley Graham, então ainda desconhecida das grandes massas, gerou controvérsia. Mas revelou-se uma aposta vencedora, e acabou por ser altamente mediática. Desde então a revista tem usado a diversidade como estratégia, e ainda bem. Claro que a mulher branca, loira, com medidas dentro da norma do universo da moda, continua a ser a mais representada na SI. Mas ao mesmo tempo conseguiram criar espaço para outros formatos corporais, cores de pele e idades (a inclusão de uma modelo de 56 anos, por exemplo). Passo a passo, a mudança até parece ser pequena, mas é importante reconhecermos que foi acontecendo, e que já são cada vez menos os que desdenham da sensualidade das diferentes mulheres ali representadas.

Há uns dias, a Sports Illustrated Swimsuit organizou um desfile na Miami Swim Week onde decidiu ir mais longe. Na passarela desfilaram em biquíni mulheres com diferentes tamanhos e etnias, mas também mulheres com cicatrizes (Allyn Rose, modelo americana que sobreviveu a um cancro da mama e que fez uma mastectomia), uma atleta paralímpica multipremiada, com uma prótese de perna (Brenna Huckbay, que já tinha entrada na edição 2018 da revista) ou a modelo Mara Martin, que desfilou orgulhosa com o seu corpo pós-parto e com a filha de cinco meses a mamar.

Todas elas, cada uma na sua realidade individual, mostram que existem diferentes dimensões da vida feminina. E que a beleza e a sensualidade podem fazer parte de todas elas, em vez de serem encaradas de forma estanque, como conceitos limitados e limitadores. Porque é que no meio disto é a mulher a dar de mamar que mais furor fez? Talvez porque seja forte e necessária a mensagem de que amamentar é um ato normal, e que ao ser feito em público deve ser encarado simplesmente como tal em vez de se insistir na sua erotização. Tal como é uma forma de mostrar não só que é simplesmente normal que os corpos sofram transformações após um parto (mesmo os das modelos), como também que a maternidade não é um espartilho na vida das mulheres, e que as suas carreiras podem ser perfeitamente compatíveis com a vida familiar.

Claro que a ideia não passa por termos bebés a serem amamentados em passarelas como tendência da moda. Este foi um ato puramente simbólico. Mas de vez em quando é preciso sermos abanados por exemplos inesperados, em contextos incomuns, para percebermos coisas tão óbvias quanto estas. E, é claro, para talharmos caminho na direção de uma visão mais abrangente e normalizada de cada um destes temas tabu que continuam a ensombrar a vida das mulheres, sejam eles os estereótipos de beleza, seja o peso da maternidade enquanto limitação profissional.