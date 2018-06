Arábia Saudita: a hipocrisia das mulheres ao volante na capa da Vogue

Dentro de um mês, as mulheres da Arábia Saudita passam ter o direito de conduzir. Para assinalar este momento histórico, a última Vogue saudita foi publicada com uma capa arrojada, onde surge uma princesa ao volante. “Celebração das mulheres pioneiras da Arábia Saudita – Força Motriz”, lê-se. A mensagem até seria boa, se não fosse hipócrita: é que enquanto esta foto vanguardista enche os olhos ao mundo, as ativistas que durante anos lutaram pelo direito das mulheres à condução estão presas em paradeiro incerto, sem direito a advogado, e acusadas de “traição”.

Penso que nos últimos anos muitos de vós devem ter visto os vídeos de mulheres sauditas ao volante, em verdadeiros atos de rebelião que punham as suas vidas em risco. O objetivo? Quebrarem as regras do seu país e protestarem contra as leis profundamente desiguais para homens e mulheres. A proibição de conduzir um automóvel é algo que faz parte do rol de proibições inenarráveis que recaem sobre o sexo feminino na Arábia Saudita, um dos países mais restritivos e discriminatórios do mundo para se nascer com o sexo feminino. Uma mulher conduzir era algo tido como um atentado aos bons costumes, uma tentativa de provocação sexual aos homens, um enorme desrespeito do lugar da mulher no mundo.

O príncipe herdeiro Mohammad bin Salman foi um dos impulsionadores da alteração desta lei, que em julho vai passar a dar permissão às mulheres para conduzirem automóveis, camiões e motas. Considerado um “reformador”, tem tentado modernizar o país, impulsioná-lo economicamente, e, é claro, com isso limpar a imagem saudita mundo fora. Escusado será dizer que esta capa da Vogue faz parte dessa limpeza estratégica, mostrando simbolicamente que a Arábia Saudita está a mudar, e que a situação desigual no que toca os direitos das mulheres faz parte das preocupações. Mas fará mesmo ou é só uma questão de marketing?

Não basta encher os olhos do povo e do resto do mundo com fotos mediáticas

Claro que é bastante positivo que estas alterações à lei vão acontecendo e que coisas à partida tão simples como tirar a carta de condução, conduzir um automóvel, andar de bicicleta, assistir a um concerto ou ver um jogo de futebol num estádio (todas elas conquistas recentes) passem a ser possíveis. E também é óptimo que numa entrevista que poderá ter o condão de chegar às casas de tantos sauditas, a princesa Hayfa bint Abdullah al-Saud diga uma frase como “no nosso país ainda há muitos conservadores que temem a mudança. Pessoalmente, eu apoio essas mesmas mudanças com todo o entusiasmo”. Mas não basta encher os olhos do povo e do resto do mundo com sessões fotográficas, entrevistas e leis mediáticas. É preciso que essa mudança seja coerente e efetiva, e que quem luta pacificamente pelos direitos humanos naquele país não seja nem ostracizado, nem ignorado. As ativistas que foram presas recentemente fazem parte dessas pessoas que o mundo não pode esquecer.

D.R.

A menos de um mês da entrada em vigor da nova lei, as mulheres que foram o rosto da luta pelo direito à condução, foram presas pela sua ousadia. A mesma ousadia que as leva a insistirem publicamente na luta pelo fim do sistema da tutela masculina, que obriga as mulheres sauditas a viverem sob a alçada de um guardião (pai, marido, irmão, etc). Doze ativistas pelos direitos das mulheres estão presas sem direito a advogado, e enfrentam pesadas penas de prisão sob a acusação de traição ao país e de tentativa de desestabilização da harmonia no Reino. Os porquês destas detenções acontecerem neste momento, quando parece fazer pouco sentido pintar a manta, ninguém sabe ainda explicar.

Contudo, a mensagem que passa vai ficando clara: podem vir novas leis e príncipes supostamente reformadores, mas existirão sempre formas alternativas e draconianas de silenciar através do medo e do castigo quem tentar mexer com a suposta ordem natural das coisas. Incluindo a ordem escolhida pelo príncipe, que não parece estar muito aberto a ser confrontado com exigências externas do seu povo. Como diria a Human Rights Watch: “O príncipe saudita quer deixar claro que todos os cidadãos são seus súbditos, que devem estar gratos por quaisquer liberdades que lhes forem garantidas, mas que não devem exigir mais direitos”.