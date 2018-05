Festival de Cannes: “Fui violada aqui. Tinha 21 anos”

Cannes voltou a ser palco de palavras duras sobre assédio e abuso sexual na indústria cinematográfica. “Em 1997, fui violada aqui por Harvey Weinstein. Tinha 21 anos. Este festival era o seu território de caça.” Palavras da atriz Asia Argento, que aproveitou a subida ao palco para deixar no ar um aviso: “Sentados entre vós estão ainda alguns dos que têm de prestar contas pela sua conduta em relação às mulheres. Vocês sabem quem são. Mas mais importante: nós sabemos quem vocês são e não vamos deixar que voltem a sair impunes”. Será este aviso uma simples caça às bruxas?

Asia Argento foi uma das primeiras atrizes a revelar a violência sofrida às mãos de Harvey Weinstein. E uma das grandes impulsionadores do movimento #MeToo, que em outubro passado trouxe a público os abusos sofridos por inúmeras mulheres em Hollywood, exemplo que abriu a porta a denúncias noutras indústrias e contextos mundo fora. Foi como se tivessem deitado abaixo uma peça de dominó, e esta empurrasse todas as outras que fragilmente se conseguiam manter de pé. Muito aconteceu desde então, num impressionante movimento à escala global de vítimas – maioritariamente mulheres – a quebrarem o silêncio.

Muitas vezes um silêncio de décadas, suportado por uma simples questão de sobrevivência. Ao final do dia, toda a gente tem contas para pagar, e isto de denunciar pessoas em posição de poder, num mundo onde as vítimas de assédio e abuso sexual continuam a ser desacreditadas, podia significar nunca mais ter emprego. Quando questionarem porque é que tanta gente não falou mais cedo, lembrem-se disto.

Muita tinta correu desde então nos jornais. E se numa primeira fase foram os media que permitiram que este movimento ganhasse forma e agitasse consciências através de investigações sérias, também foram os media, aqueles apanhados na corrente com uma enorme fome de audiências fáceis, que acabaram por banalizar o assédio sexual, fazendo notícias em catadupa com base em meras suposições. Escusado será dizer que isto, mais uma vez, não veio ajudar a credibilidade das vítimas. Pelo contrário, veio, sim, ajudar a lançar a dúvida quanto a uma mera caça às bruxas, algo que os abusadores agradecem. É por isso importante que vozes como a de Asia Argento não se calem. Que continuem a incomodar aqueles que sabiam – e sabem - e que nada fizeram. E que continuem a deixar claro que o movimento iniciado em outubro de 2017 abriu uma porta que dificilmente se fechará: a de consciencialização das vítimas destes abusos para a importância da denúncia. E a de demonstrar a quem usa e abusa do seu status de poder que a impunidade já não é assim uma certeza tão grande.

Agora é preciso é que as autoridades atuem com a devida celeridade e isenção quando recebem denúncias, e que estes processos - por si só destrutivos – não se arrastem até à exaustão. É preciso que investigações sérias sejam feitas, assumindo que este é um crime sério, sem que o ponto de partida seja a ridicularização e descrédito automático das vítimas. É preciso que surjam, em tempo útil, respostas para todos os envolvidos: os que denunciam com razão e os que são denunciados sem que ela exista. É necessário e urgente que os acontecimentos passem de meras suposições mediáticas a histórias julgadas e comprovadas, seja na verdade ou na mentira. É preciso que se faça justiça no seu todo. E é preciso que os media percebam que fazer manchetes de jornal com puras conjeturas, relatadas como se fossem verdades absolutas, é um caminho perigoso em várias dimensões. Seja no julgamento público e totalmente nefasto de pessoas que ainda não foram investigadas, e que não está provado que tenham cometido abusos, seja na descredibilização das denúncias das verdadeiras vítimas, que passam a ser conotadas como simples militantes da falaciosa caça às bruxas coletiva, em jeito de vingança mesquinha contra o mundo masculino. Ou, como também se diz amiúde, em busca de 5 minutos de fama.

Assédio não é sedução desajeitada

Escusado será dizer que as estatísticas nos mostram que a esmagadora maioria das pessoas que dão o passo para apresentar queixa em situações de assédio ou de abuso sexual não está propriamente em busca de fama ou de dinheiro fácil. Mas haverá sempre quem o faça, quem minta sem pudor e quem seja desequilibrado ao ponto de o fazer por mera vingança, é claro. Mas por mais que, como em tudo na vida, existam exceções de conduta e motivações, não tomemos a parte pelo todo. Claro que é mais fácil não enfrentar o touro pelos cornos e preferirmos acreditar que isto não passa de uma grande cabala feminina, e que situações inenarráveis como as que tantas mulheres de Hollywood relataram já não acontecem nos dias de hoje. Ou que não estamos a falar de assédio, mas sim de simples momentos de sedução desajeitada e que há aqui apenas uma grande confusão (já está na altura de percebermos todos as diferenças).

Claro que eu preferia também acreditar que não existem pessoas que são capazes de insultar, coagir, agredir física e psicologicamente, drogar, ameaçar, perseguir ou aniquilar a carreira de outrem com um estalar de dedos por causa de sexo. Ou melhor, por causa de demonstrações de poder através da via sexual.

Claro que eu preferia acreditar que vivemos num mundo onde não existem pessoas que, não só não sentem remorsos disto, como têm nítido prazer em fazê-lo (lembro-me sempre do relato de Salma Hayek, a quem Harvey Weinstein ameaçou partir as rótulas dos joelhos por ela recusar os seus avanços sexuais, por exemplo). A questão já não é se elas existem, é, pelo menos para mim, porque é que sabemos que existem, e ainda não temos mecanismos de justiça suficientemente céleres, sérios e imparciais que travem isto. Não só os casos que acontecem diariamente, mas também a mentalidade totalmente enraizada que normaliza as situações de assédio como se fossem um mal menor. Não são. E não nos tentem convencer do contrário, porque não é assim que vamos resolver o problema estrutural que temos entre mãos, e que nos diz respeito a todos.