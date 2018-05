Pode uma princesa ser feminista?

A pergunta tem andado no ar nos últimos dias: pode uma mulher que desiste da sua carreira por amor a um homem ser feminista? Pode alguém abdicar da sua independência financeira para se juntar às funções de esposa de alguém, e viver 24 horas por dia na obrigação do protocolo familiar de outrem, defender a igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres? Bom, acharia bastante castrador se a resposta fosse não. O feminismo não é dizermos o que as mulheres devem ser ou fazer, o que me parece ser o simples perpetuar de uma presunção sobe a capacidade de decisão feminina. O feminismo é sobre oportunidades e liberdade, incluindo a da escolha individual.

Antes de me alongar neste tema, e para não soar azeda quanto ao casamento real de sábado, deixo já claro que sou republicana e que não consigo perceber como é que em pleno século XXI ainda permitimos e – pior – agraciamos e aplaudimos com furor que se continue a dar um estatuto especial a alguém só porque nasceu em determinada família. A realeza não me faz qualquer sentido, tal como não me fazem sentido os compadrios das chamadas elites, onde basta nascer em determinado clã para se ter automaticamente mais estatuto social, económico e de poder. O privilégio social por via do sangue ou do apelido é coisa com a qual não compactuo, lamento (e Portugal é tão rico neste tipo de pequenez – e não estou a falar de realeza). Contudo, se isto ainda existe, e se está para durar em diferentes dimensões da sociedade, é sempre interessante ver alguém furar as supostas regras do jogo e abalar estas hierarquias. Meghan Markle é um desses casos.

Meghan Markle passa a ser a “mulher do príncipe”

A nova princesa da casa real britânica defende a causa feminista há vários anos – ainda antes de conhecer o príncipe – e aproveitou a visibilidade pública conquistada com a carreira de atriz para participar nesta luta. Da participação em conferências da ONU às declarações públicas sobre o movimento #MeToo, Meghan Markle é tida como um género de porta-estandarte da luta das mulheres pela igualdade de género. Contudo, no passado sábado casou com uma tiara de princesas na cabeça, abdicando da carreira de atriz para se tornar na mulher de um príncipe e fazer parte de uma vida protocolar guiada não pela sua vontade, mas pela agenda de uma família que não é a sua direta. Uma família que teve de dar autorização para que aquele amor fosse aceite. Meghan – e nisto temos de ser sinceros - abdicou em boa parte de ser ‘a Meghan Markle’, para passar a ser ‘a mulher do príncipe Harry’. E é nesse estatuto que ganha visibilidade a nível mundial, e não pelo mérito de tudo o que fez anteriormente. Enquanto mensagem simbólica, claro que isto parece um exemplo totalmente antifeminista. Mas será?

Bom, aqui chegamos àquela que me parece ser a questão traiçoeira: tentarmos definir requisitos fixos para se ser feminista. E isso, a meu ver, não é propriamente uma regra de três simples. Feminista é qualquer pessoa que defenda, acredite e ponha em prática na sua vida a igualdade de direitos, oportunidades e dignidade entre géneros. A título de exemplo para reflexão: uma mulher que opta, por livre vontade e não por pressões externas, não seguir uma carreira profissional e ficar em casa a tempo inteiro a cuidar da família, pode ser tão feminista quanto uma mulher que decide fazer carreira, ser independente financeiramente e que tem por ambição ascender a cargos de poder na esfera profissional? Claro. Pode ser tão feminista uma mulher que tem uma vida sexual com múltiplos parceiros como uma mulher que escolhe ter um único parceiro sexual a vida inteira? Óbvio. Pode ser tão feminista uma mulher que não liga a depilações, vestidos e maquilhagens, como aquela que, por gosto e vontade pessoal, adora ir a salões de beleza regularmente e se dedica às tendências do mundo da moda? Sem dúvida.

A questão é simples: já chega de continuarmos a ditar o que as mulheres devem ser e fazer, algo que não é mais do que uma nova forma de pressão e de desvalorização da capacidade feminina de decisão individual. Contudo, é importante continuarmos, coletivamente, a desconstruir as diversas pressões sociais, culturais, familiares, políticas e religiosas, que levam a que tantas decisões - supostamente livres e conscientes - tenham por base uma série de estereótipos de género instituídos, que ainda servem de norma nas nossas sociedades. Foi o caso de Meghan Markle? Bom, só ela saberá.

Este casamento é um género de “in your face” para as elites britânicas

Se, pessoalmente, este casamento me faz uma certa confusão porque vivemos num mundo onde sabemos que a larga maioria das mulheres dependentes de figuras masculinas estão inequivocamente mais sujeitas a todo o tipo de obstáculos e formas de discriminação, pondo em causa a possibilidade de uma vida plena e livre? Faz. Se acho que simbolicamente isto pode ajudar a perpetuar os tais estereótipos enraizados no que toca ao papel feminino na sociedade, nas relações afetivas e na família? Sim. Mas se Meghan Markle decidiu, por livre vontade, casar com um príncipe e embarcar neste tipo de vida real, a decisão é dela e de mais ninguém. E isso não põe em causa a sua crença e trabalho pela igualdade de género, nem faz dela um fantoche ou uma cabeça oca, deslumbrada pelo amor e por contos de fadas.

Aliás, há várias formas de se fazer ativismo e de ajudar a mudar mentalidades, mesmo dentro de uma história de príncipes e princesas (uma vez que eles ainda existem). Este casamento, que acabou por ter uma componente até bastante política no que toca às matérias da diversidade, inclusão e igualdade, é um belo exemplo disso. Comecemos pelo óbvio: uma mulher, para lá dos 35 anos, divorciada, com passado ligado às artes, nascida numa família de classe média, filha de uma mulher negra passa a fazer parte da realeza inglesa. A mesma realeza que escravizou negros mundo fora, já agora. Nunca um casamento real teve tantos negros como convidados reais, nem há registo de uma receção destas celebrada também com a presença de um bispo americano ou com a atuação de um coro de Gospel, em honra das origens e crenças da noiva. Tudo isto é um género de “in your face” para as elites britânicas, e uma mensagem forte de inclusão que passa também àquela massa gigante de plebe que continua assistir a isto com devoção.

Meghan Markle decidiu também quebrar o protocolo e fazer o caminho para a igreja de carro acompanhada pela mãe, figura máxima na sua vida. E entrar sozinha na igreja, enquanto mulher independente na sua vontade, em vez de ser levada por uma figura masculina que a entrega a outro homem tal qual mercadoria (desculpem-me, mas é esta a minha visão da habitual chegada ao altar). Renunciou igualmente ao habitual voto de obediência ao marido. Insistiu para que os jardins do palácio fossem abertos a mais convidados do povo, porque é o povo que faz um país. Levou os ombros à mostra numa cerimónia religiosa tão conservadora quanto aquela (pormenor que pode não parecer nada, mas que diz muito). E a cereja no topo do bolo, quebrou a tradição da alta costura inglesa ao escolher um vestido de uma marca francesa, desenhado por uma estilista inglesa a viver em França. Num país em era pós-Brexit, esta mensagem tem muito que se lhe diga. É preciso é que a consigam ver.

Se isto foi uma casamento feminista? Respondo com uma pergunta: o que é isso de um casamento feminista? Ativista, talvez. Mas mais do que perdermos tempo a questionarmos as opções pessoais desta mulher, e de querermos pôr-lhe um rótulo, eu diria que é talvez mais importante questionarmos porque é que que tantas mulheres mundo fora continuam a suspirar pela ideia do príncipe encantado. E porque é que continuamos a aceitar que há pessoas que por terem nascido em determinada família têm automaticamente um estatuto de poder sobre os demais.