Irene, os pêlos no sovaco, o vernáculo e o Portugal dos brandos costumes

Irene e o cartaz que exibiu no 1.º de maio parecem abalar o Portugal da falsa moral: "Farta até à cona de gerar a mais-valia dos homens. Trabalho reprodutivo sustenta o capital". A foto foi partilhada como um rastilho, e em resposta a jovem espanhola recebeu múltiplos insultos e tentativas de ridicularização. Há realmente um problema nesta imagem, e não são nem os pêlos no sovaco, nem a palavra "cona", mas sim o facto de tanta gente ter ignorado a desigualdade inaceitável que o cartaz criticava. É mais fácil insultar do que meter o dedo na ferida que mexe com os privilégios da suposta ordem normal das coisas.

Vamos por partes, começando pela vaga de insultos endereçados a esta estudante a residir em Lisboa. O caráter e a dignidade de alguém não se medem pelo tamanho dos pêlos que tem no corpo, nem pela roupa que usa, nem pela linguagem que utiliza para se expressar (desde que não ofenda, discrimine, incite ao ódio, etc, parece-me óbvio). É tão mesquinha a tentativa de ridicularização desta mulher, principalmente porque se baseia numa série de moralismos de algibeira que muita gente atira em jeito de pedrada mortal, sem sequer parar para pensar. Esta mulher não fez mais do que expôr o seu pensamento num cartaz e de demonstrar publicamente a sua indignação. Sim, usou vernáculo. Mas não ofendeu ninguém, não falou por ninguém, nem sobre ninguém em concreto. Irene falou apenas por si e dirigiu-se à figura "homens" enquanto privilegiados máximos do patriarcado. Um sistema social que nos acompanha até hoje, e que tem uma base machista que é perpetuada por homens, mas também por mulheres mundo fora. Basta olharmos para as críticas, enxovalhos e demais ataques feitos a esta mulher - estes sim, inaceitáveis - para percebermos quão enraizada ela está.

Irene gerou desconforto precisamente porque quebrou e desafiou o padrão alimentado pelo patriarcado, incluindo aquele que define o que ainda é esperado da figura feminina. Por exemplo, uma mulher quer-se depilada, assim nos têm dito os diversos estereótipos estéticos. E isto é praticamente uma obrigação: poucas a questionam, e mesmo as que questionam, acreditem, lá no fundo não se sentem totalmente confortáveis, limpas ou bonitas com pêlos de fora. Escusado será dizer que isto, em parte, está também ligado ao facto de uma mulher que usa pêlos no sovaco ainda ser considerada porca, desleixada, feia, lésbica ou feminista (encaremos as duas últimas palavras também como forma de insulto, porque é assim que ainda são usadas amiúde. Enfim.).

Em todos os casos, o pêlo no sovaco é visto como uma forma de masculinização, e neste em concreto, com o objetivo de atingir algum poder. O que é um raciocínio problemático por diversas razões, das quais enalteço estas: primeiro, acharmos normal que uma mulher tenha de imitar comportamentos considerados maculinos para ter voz ativa; segundo, acharmos isto sem questionarmos porque é que ter voz ativa e demais formas de poder é um sinónimo da condição masculina. Terceiro: não percebermos que cada pessoa é livre de fazer o que bem quiser com a sua aparência, e que ninguém é mais macho ou fêmea por causa dos pêlos que tem no corpo e demais opções. E já agora, que isto de usar pêlos no sovaco pode ser uma simples vontade individual - para a qual todos devemos ter liberdade, sem ser alvo de julgamentos -, e não implicitamente um manifesto.

Se fosse um homem a escrever “cansado até aos tomates” era sequer motivo de conversa?

Quanto à frase do cartaz, também temos de ser honestos: uma mulher dizer ou escrever publicamente um palavrão não é a mesma coisa se for um homem a fazê-lo. No caso deles é, de modo geral, algo que "faz parte". Nas mulheres não é socialmente aceite, porque delas ainda é esperado um certo recato, descrição, brandura e pudor. Ou "uma certa classe", expressão que muita gente gosta de usar para não chamar as coisas pelos nomes. De acordo com esta linha de pensamento, não é bonito uma mulher falar alto, nem tão pouco usar vernáculo como "cona" na sua linguagem - há excepções, é obvio, como por exemplo no momento de sedução, fantasia e prazer em que o homem está envolvido.

Não deixa de ser irónico vivermos num país onde a expressão "cona da mãe" é usada quase como um ponto e vírgula pelos homens em eventos futebolísticos, por exemplo. E onde a palavra "cona" também nos é dirigida a nós, mulheres, das maneiras mais inapropriadas no espaço público, sem que isso gere uma onda nacional de indignação. Parece-me, portanto, no mínimo hipócrita que se condene uma mulher que a usa numa manifestação política para chamar à atenção para as desigualdade sociais que nos afetam a todos, de uma forma ou de outra. Podemos não achar a melhor opção, ou optar por não fazer o mesmo, mas quem somos nós para questionar uma escolha de palavras que não foi sequer um insulto dirigido a ninguém? Se fosse um homem a participar numa manifestação com um cartaz que dissesse que está "cansado até aos tomates" - expressão também bastante comum - isto era sequer motivo de conversa? Causava tanta celeuma um homem mencionar a sua genitália? Não me parece, seria só mais um cartaz.

A verdade é que este cartaz não ofende absolutamente ninguém, por mais que agite a falsa moral e os bons costumes. A frase de Irene expressa apenas um cansaço pessoal baseado numa injustiça e disparidade históricas no que toca à questão dos usos do tempo entre homens e mulheres. Que, quer queiramos admitir, quer não, é muito desigual. O "trabalho reprodutivo"- como mencionava o cartaz - não se resume aos atos de carregar uma criança no ventre e de dar à luz, entenda-se. É tudo o que implica a manutenção da vida humana, desde os cuidados físicos e psciológicos aos sanitários, à saúde, à educação, à higiene, à manutenção do lar, da alimentação, do apoio escolar, dos afetos, etc. Claro que tudo isto ocupa tempo, exige disponibilidade e esforço nas várias fases da vida, desde a infância à terceira idade. Alguém tem de o fazer, e invariavelmente são as mulheres as sobrecarregadas, tendo de deixar para trás muitas outras dimensões das suas vidas. Como se esta fosse a sua obrigação, em regime de exclusividade.

É o chamado trabalho não remunerado, parte da dupla jornada de trabalho de tantas mulheres mundo fora, e que é essencial à manutenção e evolução das nossas sociedades e, claro está, do tal capitalismo apontado por Irene. É certo que há cada vez mais homens e mulheres a partilhar estas tarefas e responsablidades, mas é ingénuo - para não dizer preguiçoso - acharmos que já atingimos igualdade nesta matéria. Estamos tão, mas tão longe disso.

Dados da OCDE do final de 2017 mostravam-nos que, embora a presença feminina no nosso mercado de trabalho seja muito elevada, Portugal é um dos países onde as mulheres passam também mais tempo em tarefas não remuneradas. E dados da CIG deixam claros os números que tanto se tenta ignorar ou encarar como um mal menor: por cá, as mulheres trabalham, em média, mais 1h45 por dia em trabalho não pago. São quase onze horas por semana e mais de 40 por mês. Se se querem indignar com alguma coisa, que seja com isto e não com os pêlos no sovaco ou com a palavra "cona" num cartaz.