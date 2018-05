Nem todas as mulheres têm mamas grandes e firmes. E está tudo bem

“Que tetas descaídas”. “Nojo de peito”. “Decepcionou de biquíni”. “Credo, que peito caído”. Quando esta terça-feira a cantora brasileira Luísa Sonza publicou uma foto em biquíni no Instagram mal sabia o que a esperava. Em poucas horas, o seu perfil estava inundado de comentários sobre o tamanho e formato do seu peito, considerado demasiado descaído e pouco estético. Horror dos horrores: afinal, as mulheres não têm todas mamas redondas, firmes e empinadas como nos filmes. (E sim, vamos lá também deixar de ter pudor da palavra mama.)

Tal como aconteceu com as atrizes Gal Gadot (protagonista de Wonder Woman, criticada por ter mamas pequenas) e Bruna Marquezine (igualmente criticada e vexada nas redes sociais), houve quem agora dissesse que Luísa Sonza deveria aproveitar o dinheiro que tem para fazer um plástica. Ou seja, depreendemos daqui que o peito descaído é nitidamente um problema, e que quem tem dinheiro tem a obrigação óbvia de o resolver. A obrigação, volto a repetir. A vontade e liberdade individuais de cada pessoa em relação ao seu corpo não são tidas nem achadas nesta linha de pensamento, tal como o facto de essa suposta obrigação passar por sujeitar alguém a uma cirurgia invasiva e com vários riscos. Preencher os estereótipos de beleza estipulados pela sociedade está acima de tudo isto.

Entre as críticas deixadas a esta imagem, uma das mais comuns foi também a comparação e referência às mulheres que amamentaram, como se depois de ser ter filhos e dar mama os seios ficassem irremediavelmente feios. Ou seja, a amamentação e respetivos efeitos na anatomia feminina, mais uma vez, são encarados de forma depreciativa, e usados como arma da arremesso quando se quer ofender ou gozar com alguém. Piadolas e considerações feitas em jeito de sentença de morte para a beleza e estética feminina. Uma sentença de morte baseada, mais uma vez, nos tais estereótipo de beleza que não são mais do que uma redução da mulher, enquanto um todo, à sua aparência.

Bom, pasmem-se com isto: nem todas as mulheres têm mamas volumosas e firmes. Isto é um escândalo, um verdadeiro atentado à estética, quer-me parecer ao olhar para estes comentários. Eu sei que não é isso que os filmes mostram, mas (tragédia!) existem mamas dos mais variados tamanhos e feitios, empinadas e descaídas, redondas e espalmadas, grandes e pequenas, com mamilos grandes e mamilos pequenos, com aréolas rosadas mas também amareladas ou castanhas escuras, mamas muito juntas mas também bastante afastadas. Horror dos horrores (espero que percebam que estou a ser irónica): existem mamas que não são sequer simétricas, que não são do mesmo tamanho. E sim, existem mulheres que já só têm uma mama. Ou que não têm mamas de todo. Isso invalida a sua beleza? Torna-as menos dignas de usarem um biquíni ou fato de banho? Faz delas menos mulheres? E dá a legitimidade aos demais para fazerem críticas, apreciações e comentários insultuosos sobre um corpo que não é o seu?

Não me espanta que boa parte deste comentários tenha sido deixada por mulheres. De vez em quando é preciso parar e relembrar que a história da humanidade fomentou, ao longo de séculos, uma competição mesquinha entre mulheres, que tinham na sua aparência física e demais capacidades de agradar a potenciais maridos um género de passaporte exclusivo para uma vida segura e confortável. Durante séculos fomos ensinadas a ver potenciais rivais nas demais figuras femininas, e a preencher requisitos estéticos que nos tornassem numa primeira escolha do macho, já que o intelecto não era propriamente a coisa mais apreciada numa mulher. Claro que a nossa sobrevivência dependeu disto durante muito tempo e que essa herança histórica continua enraizada, por mais inconsciente que isto seja.

É também verdade que, mesmo nos dias de hoje, continuamos a ser estimuladas de outras formas a preencher requisitos de beleza. Metas a alcançar vendidas sem pudor pelas mais variadas marcas e empresas, que sabem bem que essa manipulação das massas lhes rende bom dinheiro. É igualmente verdade que ser uma “tipa gira”, de acordo com o que nos ensinaram que “ser gira” significa, ainda ajuda a abrir portas, a chegar a determinadas posições, a conquistar determinados estatutos. Demasiadas vezes, a aparência física ainda fala mais alto do que o mérito. O mundo assim tem girado, é certo, mas assim vai continuar a girar se não quebrarmos este ciclo vicioso de competição mesquinha e redutora. Uma competição que apenas ajuda a fomentar uma insegurança generalizada, e que afeta diariamente vida de mulheres, adolescentes e meninas mundo fora. Seja por causa do formato da mama, do tamanho do rabo, da celulite, das estrias, da gordura, da magreza, etc. Talvez valha a pena rasgar a lista de exigências nisto da aparência, em vez de continuarmos a olhar para ela obsessivamente.

É por isso que as palavras de Luísa Sonza, em respostas às críticas, ainda fazem sentido: “Vamo-nos amar, nós somos a mesma coisa. Sofremos com os mesmos problemas, temos dores parecidas. Não vamos diminuir a outra para nos sentirmos melhor! Vamos elogiar, amar, ajudar-nos umas às outras”. Fácil de entender