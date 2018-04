La Manada: continuamos a descredibilizar as vítimas de violação

Um homem persegue uma mulher e acaba por a violar dentro de um carro, à noite, num local ermo e usando a força e a ameaça. O tribunal “considera que o episódio terá sido apenas um episódio desagradável, sem consequência de maior na vida desta jovem. Até porque, de acordo com o tribunal: ‘O facto de a ofendida, antes de abandonar o lugar onde ficou livre do arguido, ter anotado a matrícula do automóvel daquele, pela presença de espírito que revela, é pouco compatível com um grande abalo psicológico’”. Isto aconteceu em Portugal. Em Espanha, o julgamento do grupo La Manada, que levou milhares de pessoas às ruas em protesto, mostra-nos exatamente o mesmo: os sistemas judiciais continuam a desvalorizar as agressões sexuais, e a atenuá-las com múltiplas formas de descredibilização e culpabilização, que não são mais do que um reflexo de uma desconfiança histórica sobre as vítimas de violação.

A história que abre este texto é retirada do livro “Medusa no Palácio da Justiça ou Uma História da Violação Sexual”, da socióloga Isabel Ventura, que chegou recentemente às livrarias. Uma tese de doutoramento ousada e perturbadora, que nos leva numa viagem de análise não só aos meandros dos tribunais portugueses, mas também à história do crime de violação em Portugal, à evolução do seu enquadramento legal e à forma como a lei tem sido aplicada. Aviso-vos desde já: este livro é um verdadeiro murro no estômago, e é por isso que o considero tão essencial. Muitos passos têm sido dados em frente nesta matérias nas últimas décadas, mas continuamos a repetir uma série de juízos de valor com base totalmente discriminatória quando os casos de violação chegam a tribunal. Muitos deles nem sequer lá chegam. A justiça portuguesa, tal como recentemente vimos a espanhola fazer, continua a falhar às vítimas.

O caso La Manada

Basta olharmos para o caso que foi recentemente julgado em Navarra: cinco homens – que se autointitulavam como ‘A Manada’ - conhecem uma jovem de 18 anos durante a folia de San Fermín. Ela está embriagada e eles oferecem-se para acompanhá-la ao carro, para esta ir dormir um pouco (como tanta gente faz durante as festas). Pelo caminho, um deles beija-a e ela não mostra resistência. Embora inesperado, dar um beijo em noite de folia parecia ser algo apenas normal entre duas pessoas que se conheceram e que até engraçaram uma com a outra. Contudo, isto não fica por aqui. O homem que a beija e os seus quatro amigos, levam-na para um beco, tapam-lhe a boca e fazem-na entrar para uma cave. Lá, começam a despi-la. Ela sente medo, mas não sabe o que fazer, sente-se encurralada pelos cinco homens. Eles metem-na de gatas, puxam-lhe o cabelo e enquanto um lhe enfia o pénis na boca, outro começa a puxar-lhe as calças e as cuecas para baixo. Ela está em estado de choque, não oferece resistência. “Só queria que tudo acabasse depressa e então fechei os olhos para não ter de ver nada.” Pelo meio há risos e gabarolice entre os homens. Violam-na à vez, tudo muito rápido. Alguns filmam o momento e enviam a amigos num grupo de Whatsapp. Nesse mesmo grupo, percebeu-se depois em tribunal, havia conversa prévia entre o grupo que falava sobre levar sedativos para a viagem e de quão divertido seria terem sexo em grupo. Num dos vídeos enviados ao grupo durante a violação, surge a legenda: “Os cinco a foder uma gaja. Viagem memorável”.

Resumo: cinco homens encurralam uma mulher embriagada numa cave. Usam da superioridade numérica e física para a violar. Humilham-na enquanto o fazem. Filmam o ato, enviam o vídeo a amigos, vangloriando-se do que estão a fazer. Este envio acontece no mesmo grupo onde existem registos prévios de planos de cometer um ato em grupo. Quando terminam a agressão sexual, roubam o telemóvel à vítima para ela não poder pedir ajuda. E vão-se embora. Acho que é relativamente fácil perceber o que se passou aqui. Contudo, para os magistrados de Navarra, a grande questão parece ser: mas porque é que ela não ofereceu resistência clara? E condenaram estes homens a nove anos de prisão por abuso sexual e não por violação. Segundo o código penal espanhol, era necessário ter sido usada violência ou intimidação contra a vítima para isto ser considerado um crime de agressão sexual.

“Não é abuso, é violação!”

O facto de a vítima não ter esperneado, gritado por ajuda ou ficado severamente magoada no corpo, parece ser o suficiente para atenuar a pena e a gravidade do crime. Estar “passiva e neutra” não é comportamento de alguém que está a ser agredido ou intimidado, ao que parece. A isto junta-se o facto de nas semanas seguintes não ter ficado em casa, o que seria sinal de verdadeiro abalo psicológico. Como foi de férias com amigos pouco depois, por exemplo, e pôs fotos no Instagram onde aparece sorridente, mais uma vez o impacto do sucedido na vida desta mulher é desvalorizado. Um dos três juízes, inclusive, defendia a absolvição dos cinco homens, querendo apenas condenar um deles por furto simples do telefone. Resumindo, roubar um telemóvel é mais grave do que violar uma mulher.

Se querem perceber melhor porque é que estas coisas ainda acontecem em tribunal, na Europa, em pleno século XXI, volto a recomendar-vos o fabuloso livro da Isabel Ventura. Num capítulo dedicado precisamente ao mito da “resistência feminina” conseguimos perceber muito bem como “a avaliação das circunstâncias da ocorrência do ato criminoso se afigura maleável e permeável aos conceitos pré-concebidos de quem avalia” . Que “a intensidade da resistência que a vítima tem que opor para se tornar credível aos olhos dos tribunais é variável” e que às vítimas ainda “é exigido o descontrolo total, a incapacidade, a loucura, sob pena de descrédito”.

A desvalorização da violência é um polvo com vários tentáculos que se agarram a uma interpretação da lei que continua a estar dependente dos mais inúmeros factores, entre eles a construção idealizada do que é ser uma vítima de agressão sexual. “Não é abuso, é violação!”, tem-se repetido até à exaustão nos últimos dias. Não perceber isto parece-me também uma forma de compactuar com o crime.