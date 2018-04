Se queres ser modelo tens de baixar as calças

“Se não querem que vos baixem as calças, não sejam modelos! Vão para um convento de freiras, há sempre um lugar para mais uma. Eles até estão a recrutar”. Quando achamos que já não há comentários idiotas sobre o movimento #MeToo que nos possam surpreender, deparamo-nos com estas declarações de Karl Lagerfeld. Se pensarmos que este homem é um dos todos poderosos do universo da alta costura, e que a sua influência pode definir em 3 segundos a carreira de alguém, conseguimos ter uma noção bem clara de quão associado o assédio sexual está aos jogos de poder. E porque é que tantas vítimas, seja no cinema, na moda e demais indústrias, demoram tanto tempo a quebrar um silêncio potenciado pelo medo das consequências.

Basta perdermos 30 segundos a analisar esta frase do diretor criativo da Chanel – dita numa recente entrevista à revista Número - e conseguimos ver logo uma série de ideias totalmente nefastas. Primeiro, a premissa de que se queres seguir uma carreira de modelo tens de estar preparada para que te baixem as calças. Ou seja, ou aceitas que isto é um dado adquirido ou nem vale a pena pensares em trabalhar neste universo. Esta frase totalmente infeliz deixa também clara a desvalorização e respetiva argumentação de defesa de um ato que não é mais do que um crime. Que, sim, passou impune durante décadas (ou séculos, se pensarmos na história da humanidade). E que quem o usa a seu bel prazer como forma de domínio e aproveitamento pela via da demonstração de poder, não quer ter de abrir mão.

É fácil também depreender a objetificação horrenda que se faz de quem tem “de baixar as calças” se quer ter um emprego naquela indústria. Ou seja, que se lixe toda a base de respeito e igualdade de direitos básicos que deve ser o eixo central da interação laboral entre pessoas, independentemente das hierarquias. Eu mando, eu pago, eu tenho o teu futuro nas mãos, portanto eu posso mandar-te baixar as calças e fazer contigo o que quiser. Um género de sistema feudal em pleno século XXI. Acharmos que uma modelo não tem o direito de se sentir desconfortável com determinadas poses – como Lagerfeld diz na entrevista – é desumanizarmos aquelas pessoas, que nunca deveriam ser vistas como simples bonecas ou cabides.

Se não baixas as calças é porque és pudica

Nesta frase, há também a típica tentativa de ridicularização e descredibilização de quem é alvo destes abusos. Por um lado, tenta-se pintar a falta de vontade de baixar as calças à força como se fosse uma questão de pudor. Trocado por miúdos, uma modelo que não baixa as calças e dá literalmente o corpo ao manifesto é acanhada, pudica. Como o próprio Lagerfeld compara, uma freira. O facto de o voto de castidade das freiras não ter nada a ver com vergonha ou aversão a sexo, também parece ficar esquecido nesta frase (mas este é um tema para outro texto).

Vamos a ver, e toda a parte de que alguém que se vê obrigado a baixar as calças é, nada mais, nada menos, do que uma vítima de situação abusiva, transforma-se num género de frigidez. Embora não o diga, as entrelinhas de Lagerfeld deixam até bastante explícito que estes abusos devem ser desvalorizados e aceites como algo normal porque quem entra no meio já sabe ao que vai. Resumindo, se entras no mundo da moda já devias saber que tens o dever de deixar que abusem de ti. Se não querias, não fosses. A culpa é tua se fores abusada.

Se ainda não tinham percebido como é que funciona o mecanismo de deturpação do assédio e do abuso sexual, esta frase ajuda muito a compreender. E se pensarem que esta é uma mensagem passada publicamente, e sem qualquer vergonha, por um dos nomes mais influentes daquela indústria, é fácil entender o efeito em catadupa que esta linha de raciocínio consegue ter nos demais. Independentemente de gostar ou não do trabalho de Karl Lagerfeld, estas declarações são uma vergonha.