Sim, uma mulher foi condenada por situação de violência doméstica

Dentro de uma relação de intimidade que começou na adolescência e que se prolongou até à idade adulta, a vítima foi continuamente abusada psicologicamente. Os insultos, ameaças, humilhações, coerção, cenas de ciúmes, perseguições, violação de passwords das redes sociais e telemóveis e deturpação de eventos, eram seguidos de justificações que basicamente remetiam para a culpabilização da vítima. Esta, fragilizada e confusa, acabava por acreditar nos argumentos e aceitar os pedidos de desculpa com promessas de amor eterno. Por receio, tanto de questionamentos alheios como de provocar discussões dentro de casa, afastou-se da família e amigos. Quando as agressões físicas começaram, o medo e a vergonha aumentaram, mas o isolamento e falta de rede de suporte já eram demasiado grandes para pedir ajuda.

Ao fim de seis anos de uma escalada de abusos, a vítima tinha perdido vinte quilos, sentia-se dependente na relação e estava totalmente quebrada psicologicamente pela tortura constante e manipulação. Em situações de verdadeiro descontrolo, aconteceram agressões com martelos, facas, garrafas e água a ferver. A vítima só percebeu que era vítima, e que não havia “amor” que justificasse tal comportamento abusivo, quando os vizinhos chamaram a polícia. Foram as autoridades que fizeram o encaminhamento para o hospital e que aconselharam a denúncia. Infelizmente, esta história é uma repetição de milhares de histórias de relacionamentos abusivos mundo fora. A grande diferença são os seus habituais protagonistas: a vítima era um homem e a agressora uma mulher. Pela primeira vez no Reino Unido, uma mulher foi condenada por coerção num contexto de violência doméstica.

Os homens podem ser vítimas e as mulheres podem ser agressoras

Alex Skeel e Jordan Worth têm ambos 22 anos. Ela acaba de ser condenada a sete anos e meio de prisão. Durante algum tempo, o jovem optou pelo anonimato mas acabou por dar a cara e contar publicamente a sua história para dar o exemplo e ajudar a quebrar tabus sobre este tema. Sim, estatisticamente sabemos que as mulheres são a esmagadora maioria das vítimas de situações de violência doméstica, e isso não pode ser desvalorizado porque também existem casos no masculino. Contudo, por mais pequena que esta percentagem possa parecer quando comparada com a que se refere às vítimas do sexo feminino, também não podemos desvalorizar esta realidade: os homens podem ser vítimas e as mulheres também podem ser agressoras.

Se a partilha de relatos destas situações abusivas são sempre corajosas, no caso de Alex isto consegue ganhar uma dimensão ainda maior. Basta olhar para os comentários deixados às notícias para percebermos de imediato quão menosprezada e ridicularizada a violência sobre o sexo masculino, em contexto de relação de intimidade, consegue ser. Basicamente, este homem é apontado como um frouxo porque, já se sabe, que homem que é homem dava um sopapo como deve ser à mulher e acabava com a situação. Não só desvalorizamos a vítima com base no seu sexo biológico e respetiva construção social de características inerentes que fazemos, como esquecemos de forma bastante nociva que nem todos os comportamentos abusivos passam pela agressão física. Neste caso, ela também existiu – o que na opinião popular ainda mais rotula este homem como um “fraco”, porque os homens devem ser superiores fisicamente. Mas é importante não diminuirmos o efeito devastador que a violência psicológica consegue ter.

Quem agride não é ‘maluco’, fá-lo por opção

Também na forma como olhamos para esta mulher que acaba de ser condenada conseguimos ver toda uma construção social fortíssima com base no género. Ela raramente é apontada pela opinião pública como uma agressora, é, sim, remetida para o rótulo da “histérica” ou da “desequilibrada”. Não só já está na altura de percebermos que as mulheres também podem ser agressoras e os homens vítimas, como também é importante desmistificar esta ideia pré-concebida de que quem agride numa relação com base afetiva não está simplesmente bom da cabeça, como se costuma dizer amiúde. Não estamos a falar de pessoas com distúrbios mentais, estamos a falar de pessoas que sabem muito bem o que estão a fazer e que optam, de livre vontade, por usar intencionalmente as mais variadas estratégias de abuso de poder para magoar, coagir, humilhar e diminuir o outro, enquanto demonstração de domínio.

Ainda na semana passada escrevia por aqui que a violência física e psicológica em contexto de relação com base afetiva é provavelmente uma das mais devastadoras e desestruturantes que existem. Infelizmente, só parecemos levar isto em conta quando a tragédia maior acontece e a vítima é assassinada. Se olharmos para a nossa realidade, percebemos isto: só em 2017 foram participadas mais de 22 mil situações de violência doméstica (mais de 80% das vítimas destas situações eram do sexo feminino e a esmagadora maioria dos agressores eram homens). É o terceiro crime com mais ocorrências em Portugal, contudo, neste momento existem menos de 500 pessoas a cumprir pena de prisão efetiva por ele. A larguíssima maioria dos casos nunca chega sequer a tribunal, o que contribui para fomentar aquele que é um dos maiores flagelos sociais dos nossos tempos: por um lado, quem agride sente-se em regime de impunidade, por outro, quem é vítima de situações de violência doméstica sente que a justiça nunca vai ser feita. E sobrevive como pode em clima de pânico constante até não aguentar mais.

Se isto continua a ser tão complexo e moroso quando a vítima é mulher – mesmo com toda a construção social de fragilidade que a envolve – imaginem o como é recebido tanto pelas autoridades, como pelos profissionais de saúde, pela família e demais pessoas, um homem que quebra o medo e a vergonha e pede ajuda. Um homem que é encarado socialmente como uma figura que é suposto ser forte física e psicologicamente, ter poder, ser dominador e definir as regras do jogo. Não tenho dúvidas de que o questionamento da veracidade das agressões de que é alvo é ainda maior. Até quando vamos continuar a desvalorizar o flagelo da violência doméstica?