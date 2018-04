O ciúme não é só um argumento fútil. É também inaceitável

A violência física e psicológica em contexto de relação de intimidade é provavelmente uma das mais devastadoras e desestruturantes que existem. Infelizmente, só parecemos levar isto em conta quando a tragédia maior acontece e a vítima é assassinada. Esta semana foi tornado público mais um acórdão onde se pode ler que o ciúme "embora reprovável, não pode ser qualificado como fútil, isto é, irrelevante ou insignificante" enquanto motivação de uma tentativa de homicídio.

O caso envolve uma história de fim de namoro. Ela quis acabar a relação, ele não queria. Incapaz de aceitar a decisão dela, ele continuou a insistir ostensivamente na reconciliação. Quando ela lhe revelou que estava a começar uma relação com outro homem, ele respondeu à facada. Ela só sobreviveu porque foi assistida prontamente. A história é simples de entender. Contudo, o que me parece relativamente inquietante neste acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães é que todo o raciocínio nos remete precisamente para a necessidade de "uma reação firme e enérgica no âmbito da qual só em casos excecionais deve ter lugar a suspensão da execução das penas" quando falamos deste tipo de crimes. Aliás, fica claro que o agressor não chegou sequer a demonstrar sincero arrependimento em tribunal justificando-se com o descontrolo dos ciúmes. Contudo, foi precisamente essa cartada que lhe rendeu a atenuação da pena.

Romantizar o ciúme como forma de amor maior é um perigo

O que me parece bastante fútil é que um tribunal considere que o ciúme não é justificação “fútil”, enquanto motivação para uma tentativa de homicídio. E que esse tenha sido um dos factores de redução da inicial pena de 6 anos prisão para uma pena suspensa de 5 anos. Por tudo o que ele significa e abarca, o ciúme não pode, nem deveria ser usado como atenuante de um crime, bem pelo contrário. Olhe-se para a sua definição no dicionário: “sentimento de possessividade em relação a algo ou alguém” ; “inveja de algo que não se possui ou que se desejaria possuir em exclusividade”. Ora bem, ninguém é dono de ninguém. Uma pessoa com quem se mantém uma relação afetiva não é uma posse, mas a romantização dessa assunção em contexto de intimidade continua a provocar demasiados danos mundo fora. Tal como a desvalorização dos atos de violência dentro de relação amorosas.

É importante entender que querer ser dono do outro não é uma forma de afeto desmedido. Não conseguir aceitar o fim de uma relação não é uma demonstração de amor cego. O ciúme – que aqui me parece ser remetido para um simples descontrolo emocional provocado, claramente, por um amor maior - não é justificação para nada. É, sim, uma demonstração de vontade de posse e superioridade, de consequente desrespeito e, parece-me óbvio, de incapacidade de aceitar que o outro tem direito à sua escolha e ao seu caminho individual. Neste caso concreto, em que a agressão surge quando a ex-namorada revela que está a começar uma relação com outro homem, a base do ato está eterno pensamento: “se não pode ser minha então não é de mais ninguém”. Quando tudo o resto falha, a violência física parece surgir amiúde como solução para garantir a posse. Tudo isto devia ser veemente repudiado em vez de romantizado. Ou era preciso a vítima morrer para se levar uma agressão destas como algo injustificável?

Quando é este o exemplo que continua a vir de cima, não me admira que haja tanta gente que continua a achar que amar e matar são um género de sinónimos. Aparentemente, a culpa é do ciúme, só isso