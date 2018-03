DeixaElaTrabalhar: Vamos continuar a rir das jornalistas apalpadas em direto?

O tema do assédio moral e sexual de que as mulheres jornalistas, principalmente as que cobrem eventos desportivos, são alvo não é novidade. Acredito que muitos de nós já assistimos a diretos televisivos onde uma mulher acaba por ser apalpada, beijada ou interpelada de forma inapropriada. Isto acontece em todas as frentes do jornalismo, mas na área desportiva é bastante recorrente. Lembram-se, por exemplo, do jogador australiano de críquete que foi condenado a pagar 10 mil dólares por ter feito convites íntimos e usado linguagem inconveniente durante uma entrevista em direto com uma repórter? Ou do tenista francês que em plena entrevista durante o Roland Garros decidiu apalpar e beijar o pescoço da jornalista? E lembram-se da reação tida pelos colegas dela da Eurosport que assistiam ao momento no estúdio? Basicamente, riram-se e ainda fizeram piadas. Felizmente, a organização do evento não considerou que isto fosse motivo para rir e retirou a credencial ao tenista por tempo indeterminado. Mas se os casos com entrevistados chegam a este nível de desrespeito, escusado será dizer que quando se trata de adeptos de claques, por exemplo, as coisas conseguem ser bem piores.

Ainda na semana passada referi por aqui o caso da jornalista brasileira que foi beijada por um homem em pleno direto televisivo. Desta vez, as reações ao vídeo passaram menos pela risota coletiva e mais pela indignação (sinais de uma maior consciência nesta era pós #MeToo?). Bruna Dealtry, repórter do canal Esporte Interativo, lançou na altura um comunicado que merece ser relido: “Hoje senti na pele a sensação de impotência que muitas mulheres sentem em estádios, transportes ou até mesmo andando pelas ruas. Um beijo na boca, sem a minha permissão, enquanto eu exercia a minha profissão, que me deixou sem saber como agir e sem entender como alguém pode se sentir no direito de agir assim. Sou repórter de futebol, sou mulher e mereço ser respeitada”. Mais claro que isto, impossível.

A mesma jornalista é agora uma das caras do manifesto #DeixaElaTrabalhar, lançado em conjunto por várias repórteres brasileiras que trabalham na área do desporto. Uma “iniciativa contra o machismo, o desrespeito e o assédio nos estádios, no ambiente de trabalho, nas redações, na rede social e onde quer que aconteçam”. Infelizmente, isto ainda acontece demasiadas vezes, nos mais variados espaços e contextos. A página lançada por este coletivo deixa aberto o espaço para o debate construtivo sobre o tema e convida todas as colegas de profissão, e mulheres em geral, que tenham passado por situações semelhantes a partilharem as suas histórias, de forma a que o silêncio e a vergonha deixem de imperar. Em poucos dias, a iniciativa não só já começou a inspirar debates em escolas, como conta com o apoio de atletas e ganhou visibilidade internacional.

Tal como já escrevi por aqui anteriormente, é inaceitável que se continue a achar que estas são apenas situações inconsequentes e engraçadas. Ninguém – seja homem ou mulher – tem legitimidade para forçar um contacto íntimo com outra pessoa. Alguém que insiste em tal ato, mesmo depois de ter sido afastado uma primeira vez, é porque se sente mesmo na legitimidade de contacto forçado. E que provavelmente não entende que esse mesmo contacto forçado é um comportamento abusivo. Ou que até entende, mas que se sente impune ao fazê-lo, e no direito de o fazer. Sem pôr em causa o desrespeito inerente ao mesmo, nem o desconforto, a humilhação ou a invasão do espaço provocados ao outro.

Nestes casos de assédio sobre jornalistas, acresce o profundo desrespeito profissional. O facto de a repórter ser mulher não deveria sequer ser uma questão durante uma entrevista ou um direto, o que interessa é a sua prestação e profissionalismo. Mas ainda é. Estes atos recorrentes são altamente sintomáticos não só do menosprezo e discriminação que recai sobre o sexo feminino, mas também da sensação de poder e de impunidade que servem de motor a boa parte dos comportamentos machistas que enfrentamos amiúde no espaço público e contexto profissional. Tal como a conivência de boa parte dos pares masculinos – tanto repórteres como comentadores - que assistem a estas situações e ainda fazem piadolas por cima, algo que apenas valida o ato, em vez de o condenar.

Volto a repetir estas questões que nos podem ajudar a pôr isto em perspectiva: se fosse um homem a fazer a entrevista, o entrevistado também lhe daria beijos no pescoço? Se fosse um homem a fazer um direto, também seria apalpado e beijado na boca? E o que é que leva alguém a achar que pode simplesmente beijar e apalpar uma mulher sem o seu consentimento? Será que quando o fazem não consideram que o ato pode ter consequências? Porque é que um desportista se ri do seu próprio comportamento inoportuno, como se assediar uma jornalista fosse algo hilariante? E porque é que quem assiste ao momento se ri também? Porque é que a humilhação de uma mulher e um contacto íntimo forçado têm, aparentemente, piada? Porque é que continuamos a desvalorizar atos abusivos, como se não passassem de brincadeiras inocentes? São questões que dão que pensar e que exigiriam igualmente a nossa reflexão caso isto fosse ao contrário. Mas a verdade é que não acontecem.

A Vida de Saltos Altos vai de férias por uma semana, mas volta em breve para continuar a refletir sobre esta questões que nos dizem respeito a todos. Boa Páscoa, pessoas!