Mutilação genital: não é tradição, é crime

Hoje voltámos a acordar com um número que nos devia tirar o sono: entre 2016 e 2017, Portugal registou 80 casos de mutilação genital feminina (MGF). Um número chocante que faz parte de um flagelo à escala mundial, perpetuado sob a desculpa da palavra “tradição”: segundo a UNICEF, existem neste momento mais de 200 milhões de meninas e mulheres no mundo que foram vítimas deste crime. Todos os dias, 8 mil raparigas estão em risco de passar por isto. São três milhões de meninas por ano. Se mais nada for feito, são mais de 15 milhões de meninas as que terão de passar por este horror até 2030.

Embora seja reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, Nações Unidas, Parlamento Europeu e demais organizações internacionais como uma clara violação dos direitos humanos de meninas e mulheres, a MGF é um crime – ou uma prática, como tanta gente prefere dizer – comum, que ainda acontece acontece em mais de 50 países. Por cá, não também ainda acontece em solo nacional (por mais que não se goste de admitir isto), como muitas meninas nascidas no nosso país são levadas para os países de origem das suas famílias durante as férias escolares para serem submetidas a uma crueldade que marcará para sempre as suas vidas. Vidas mutiladas em prol dos supostos benefícios da submissão e diabolização do prazer do sexo feminino.

MGF: casos de saúde ou de justiça?

Este é um crime profundamente enraizado na cultura de desigualdade de género, e que constitui uma forma extrema de discriminação e de violência com base no sexo com que se nasce. Os seus efeitos são nefastos e não se resumem ao enorme trauma provocado pelo ato abjeto dos rituais de mutilação - que envolvem a remoção total ou parcial da genitália externa (clítoris, lábios vaginais, etc) ou outro tipo de agressões brutais aos seus órgãos genitais por razões não médicas. As consequências são a longo prazo e afetam também toda a saúde do aparelho reprodutivo e sexual da vítima. Infeções, hemorragias, complicações físicas que tornam as relações sexuais num ato simplesmente doloroso e não num momento de prazer, dificuldade em engravidar, complicações na gravidez e no parto, fistulas obstétricas, contribuição para a probabilidade de morte materno-infantil são apenas alguns exemplos do que estas meninas, futuras mulheres, vão passar ao ao longo das suas vidas.

Dados do Parlamento Europeu estimam que residam atualmente na UE cerca de 500 mil mulheres que foram vítimas de MGF. E Portugal não é exceção: segundo a Associação para o Planeamento da Família, há milhares de mulheres, raparigas e meninas mutiladas a viverem por cá. Os registos oficiais – baseados maioritariamente nos casos que chegam aos hospitais – aponta para cerca de 6500 vítimas, praticamente todas elas oriundas de comunidades de origem africana (Guiné-Bissau, Guiné-, Eritreia, Senegal, Nigéria, etc). Estes são apenas os casos conhecidos, muitos deles detetados por médicos que recebem estas mulheres e meninas na sequência de complicações psicológicas, sexuais, obstétricas, urológicas ou ginecológicas. A realidade, contudo, deverá ser bem maior do que estes números oficiais. E a verdade é que se as vítimas têm medo e vergonha de pedir ajuda, muitas vezes os profissionais de saúde também ainda não têm a formação necessária para receber e encaminhar estes casos. E embora este casos sejam tanto de saúde quanto de justiça, ninguém sai punido.

Muitas ações tanto de sensibilização, como de formação dos profissionais de justiça, saúde, ação social e ensino têm sido feitas um pouco por toda a UE. Aliás, na União Europeia a MGF é crime e alguém que leve uma menina para fora dos Estados-Membros para ser mutilada pode ser interpelado pelas autoridades e punido pelo ato. Mas isso nunca, ou raramente, acontece. Este é um crime que ainda entra no quadro daquilo que gostamos de chamar de ritual ancestral, em jeito de tradição, ao qual as meninas são sujeitas pela mão dos próprios pais. Ou seja, aqueles que as deviam proteger de tamanha monstruosidade.

Se um adulto mutilar deliberadamente o corpo de uma criança não tenho dúvidas de qual será a interpretação e atuação das autoridades. Aliás, o nosso código penal deixa claro que “quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa de forma” a “privá-lo de importante órgão ou membro”, “tirar-lhe ou afectar-lhe, de maneira grave, a capacidade de trabalho, as capacidades intelectuais, de procriação ou de fruição sexual, ou a possibilidade de utilizar o corpo”, “provocar-lhe perigo para a vida”, é punido com pena de prisão (Artigo 144.º - Ofensa à integridade física grave). Contudo, tudo isto parece ser posto de lado quando nos deparamos com vítimas de MGF.

Ainda há uns tempos, num debate, ouvi alguém na audiência dizer que o problema são os “fatores culturais”. Lamento, mas cada vez que usamos essa expressão para desvalorizar um crime – e a MGF não é menos do que isto, um crime – estamos a falhar redondamente enquanto sociedade na defesa dos direitos mais básicos destas pessoas. Nenhuma desta meninas, futuras mulheres, escolhe ser mutilada. Nenhuma desta meninas escolhe passar por tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Nenhuma desta meninas escolhe ser vítima de violência e de discriminação, nem tampouco de ser privada da sua integridade física e mental. A mutilação genital feminina é tudo isto.