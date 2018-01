O que é você levava vestido quando foi assaltado? 

Quão absurdo consegue ser o processo de culpabilização das vítimas de violência sexual? A roupa, a hora a que andava na rua, se estava ou não sozinha ou até mesmo a forma de falar, ainda são considerados argumentos válidos na hora de decidir se a vítima é realmente vítima, ou se “estava a pedi-las”. Agora imaginemos que estas formas de descredibilização eram usadas em casos de assalto, por exemplo? Continuariam a parecer que até fazem sentido? Por vezes, o humor ajuda-nos a perceber quão ridículas são estas perguntas, e este sketch da humorista inglesa Tracey Ullman é simplesmente brilhante a passar a mensagem.

Um homem foi assaltado com uma faca apontada à garganta. Na esquadra da polícia, a agente que o recebe pergunta-lhe coisas como: “Estava com essa roupa vestida? É que parece provocadoramente abastado” ; “Tinha bebido? É que o consumo de álcool às vezes leva a que se passem sinais confusos” ; “Deu-lhe o que ele queria sem ripostar? Ao menos gritou?”. O vídeo satírico retrata de forma fiel a forma absurda e tendenciosa como tantas vítimas de assédio e de abuso sexual continuam a ser tratadas pela autoridades. Não só as situações de desvalorização do ato criminoso, como a desacreditação da palavra de quem passa pela situação abusiva, e também a infantilização das vítimas por apresentarem sinais de stress.

Por mais absurdo que isto também possa parecer, ainda temos de relembrar constantemente mensagens que já nem deviam ser questão. Repito o que já escrevi por aqui: Não, uma pessoa que veste determinada roupa, com mais ou menos tecido, mais ou menos brilhos, mais ou menos justa, não está a pedi-las. Uma pessoa não está a pedi-las seja porque está sozinha à noite em determinado sítio, porque bebeu demais, porque saiu com determinado grupo de pessoas, porque aceitou uma boleia, porque fala alto, porque ri alto, porque fuma, porque tem consumos ilícitos, porque tem diversos parceiros sexuais, porque usa maquilhagem, porque gosta de ver pornografia, porque rebola o corpo ao dançar, porque é casada, porque é solteira, porque anteriormente teve relações com determinada pessoa, e demais justificações absurdas. Não há nada, absolutamente nada, que justifique atos de assédio e/ou de abuso sexual.

A verdade é que se, por exemplo, me assaltarem no metro e eu gritar, muito provavelmente as pessoas à volta vão acreditar que estou a ser assaltada e até são capazes de intervir. Mas caso eu grite que estou a ser apalpada, por exemplo, muito provavelmente olham-me de lado e ficam na dúvida. Dúvida essa que passa a reprovação caso eu até esteja a usar uma minissaia. Infelizmente, o mesmo acontece muitas vezes quando as vítimas de violência sexual procuram as autoridades competentes. Claro que parte do seu trabalho é apurar a verdade dos factos, mas o ponto de partida não pode, nem deve, ser a descredibilização e intimidação da vítima. Muito menos com recurso a perguntas tão enviesadas quanto estas. Espreitem o vídeo, vale muito pena. Às vezes vale a pena brincar com temas sérios.