Não é uma caça às bruxas, é uma guerra ao status quo

Muito se tem utlizado a expressão “caça às bruxas” quando se aborda o tema do assédio sexual e as sucessivas vítimas que continuam a fazer denúncias. Se quando o caso Weinstein explodiu se achava estranho que tantas vítimas decidissem falar, parece que agora isto ganhou contornos de cabalístico, em jeito de guerra aberta das mulheres contra aos homens. Mas esta não podia ser uma leitura mais redutora e enviesada. O que a mim me que está totalmente em causa é, sim, uma guerra aberta ao status quo dos últimos séculos. Aquele que nos traz a uma realidade incómoda, mas inegável, tal como mostram tantas estatísticas de organismos como a ONU, OMS ou Comissão Europeia: sim, a avassaladora maioria dos agressores em casos de assédio e abuso sexual são homens, e a avassaladora maioria das vítimas são mulheres. Assumirmos esta desigualdade e abuso históricos não significa que estejamos a colocar todos os homens no papel de potenciais agressores, nem todas as mulheres no papel de vítimas. Não é limitarmos a liberdade de expressão, nem tampouco o direito à sedução entre pessoas que estão no mesmo comprimento de onda. É simplesmente deixarmos de tapar o sol com a peneira e assumirmos que temos um problema que não pode continuar a existir, para o bem de todos nós.

Mais do que nos virarmos uns contra os outros, em discussões que em boa parte continuam a perpetuar o ciclo do direito à importunação e da desacreditação das vítimas, talvez fosse mais produtivo questionarmo-nos em conjunto: Porque é que isto é assim e como é que podemos alterar esta realidade histórica, para o bem de todos nós? Porque é que nos casos de Hollwywood, os agressores que têm vindo à tona são maioritariamente homens (julgo que ainda não ouvi falar de nenhum caso no feminino)? É uma cabala contra os homens ou um espelho da realidade? Porque é que as estatísticas mundiais nos mostram que os agressores são predominantemente homens e as vítimas predominantemente mulheres? Mesmo nos casos de vítimas homens, porque é que uma enorme parte dos agressores são também homens? Porque é que predominantemente o agressor está em posição de poder, seja hierárquica, física ou económica? Falando em mulheres, porque é que nos dias de hoje ainda tantas continuam a achar que a via da sedução é a única forma que têm de subir na cadeia alimentar (chamemos-lhe assim)? Será que historicamente as mulheres foram induzidas a achar que agradar fisicamente ao homem, detentor do domínio dessa mesma cadeia, era a sua única arma? Ou será que foram estimuladas a desafiar este poder intelectualmente, havendo espaço para partilha do domínio de igual para igual? Da educação à economia, da sexualidade aos cargos de políticos, o status quo entre homens e mulheres tem sido igualitário – já nem digo nos últimos séculos – nas últimas décadas? Tudo isto se cruza e basta olhar de relance para a nossa história para obtermos boa parte destas respostas.

Empatizar com as mulheres é fácil?

Um amigo dizia-me esta semana que é muito fácil empatizar com as mulheres. Não podia estar mais em desacordo. Se fosse fácil empatizar com as mulheres não estávamos sequer a ter esta discussão, nem tampouco a questionar se aquilo que está em cima da mesa é realmente um combate assumido ao status quo do assédio ou uma cabala contra os homens e ao seu direito à sedução. Aliás, não confundamos assédio e importunação com sedução e liberdade de expressão. Há uma mundo de distância entre estas definições e boa parte do problema reside no facto de tantas gente, homens e mulheres, o confundirem. É curioso que agora tanta gente aplauda a carta escrita pelas intelectuais francesas pelo “direito à importunação” e se indigne com aquilo que se considera ser um movimento que só quer atirar os homens à justiça como “porcos para o matadouro”. Tal como é curioso, e sintomático da tal proteção ao status quo que prevaleceu durante séculos, que poucos se tenham indignado e usado tanto do seu tempo e esforço pessoal a discutir a necessidade de proteção às vítimas quando olharam para números como estes: sabem quantas mulheres da União Europeia viveram situações de assédio sexual a partir dos 15 anos? À volta de 83 milhões, ou seja, qualquer coisa como mais de 50% da população feminina a residir nos 28 Estados-Membros. Dados das Nações Unidas revelam também que, nos últimos 20 anos, uma em cada três mulheres em todo o mundo viveram situações de violência sexual. Este números foram notícia ano após ano. Quem é que se indignou com isto?

Há, contudo, um aspecto em que me parece ser importante ressalvar: a justiça deve ser feita em tribunais e não nas redes sociais (e isto é válido para tudo). Contudo, não sejamos ingénuos ao acharmos que da teoria à prática é isto que acontece. Se as forças de autoridade e a justiça dessem resposta válida e célere a casos de assédio sexual também muito provavelmente não estaríamos sequer a ter esta discussão agora. Mas não é isso que tem acontecido. Até mesmo nos casos de abuso sexual as provas físicas do crime tantas vezes não chegam e as vítimas acabam desacreditadas, ao passo que quem pratica o crime sai totalmente impune. Lembram-se do juiz que perguntava à vítima e violação se tinha tentado fechar as pernas com força? E se tinha gritado que não queria? É só um exemplo, e provavelmente não é o pior. Se pensarmos nas questões do assédio, que são tão, mas tão mais difíceis de provar, esta realidade vai muito mais além.

A justiça tem funcionado?

É necessário relembrar que o movimento #MeToo e demais iniciativas semelhantes não surgiram apenas agora. Desta vez, tudo isto ganhou uma maior dimensão porque uma grande publicação internacional investigou o caso – algo que a justiça devia ter feito antes de qualquer jornalista – e publicou a história de várias vítimas. Nunca estas vítimas veriam justiça ser feita se não fosse a imprensa a intervir, nem um todo poderoso como Harvey Weinstein teria o seu poleiro ameaçado. Faz-me, portanto, sentido que tanta gente sinta que só recorrendo aos media para fazer as suas denúncias é que chegará a bom porto, o que é bem diferente de serem pessoas em busca de 5 minutos de fama.

O que não me faz sentido é que os media alimentem isto com base em pura sede de audiências. E a verdade é que praticamente todos os jornais nacionais e internacionais o têm feito a cada novo nome de uma figura famosa que surge, mesmo sem existir uma investigação por trás que valide a notícia (como foi o caso de Harvey Weinstein). Nada disto me parece serviço público, mas sim uma exercício de desinformação que pode ser confundido com a tal caça às bruxas que tantos apregoam. E, claro está, esta desinformação e sede de audiências, que depois é partilhada massivamente nas redes sociais e escrutinada como um facto consumado, serve de bode expiatório perfeito para todos aqueles que sentem o status quo ameaçado, e que desesperam por conseguir ridicularizar o movimento e silenciar o que realmente está em causa.

Mas não esqueçamos o essencial: se há vítimas que silenciaram durante anos situações de assédio não é porque as desvalorizassem ou achassem que se tratava de um mal menor. Seguir em frente é o que se faz quando não há opção. Segue em frente aquela vítima que tem filhos em casa e renda para pagar ao fim do mês e que não pode ficar sem o emprego. Segue em frente a vítima que foi assediada por um familiar mas a quem é pedido que mantenha as aparências para ‘o bem comum’. Segue em frente a vítima que é assediada na rua e que acelera o passo com medo de represálias físicas. Segue em frente a vítima que todos os dias entra no metro em hora de ponta em estado de alerta depois de ter sido apalpada por um estranho que ainda a enxovalhou a seguir quando o chamou à atenção. Seguir em frente quase todas as vítimas seguem. Mas isso não significa que a situação de assédio e a sensação de impotência e de medo associada ao mesmo não existam, e que não façam mossa.

Combater o assédio não se trata de um extremismo ou de um regresso ao puritanismo como tanta gente tem dito, nem de uma guerra entre homens e mulheres. É sim um momento de tomada de consciência coletiva para algo que temos falhado enquanto sociedade: a proteção, a defesa e a justiça efetiva a que as vítimas têm direito. E é isso que continuamos a fazer quando desvalorizamos e ridicularizamos esta discussão como se fosse uma simples caça às bruxas.