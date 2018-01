Quantas mulheres magras cabem nos collants de uma gorda?

Lembro-me de há uns bons anos ter tido uma editora que não quis determinada entrevistada na capa de uma revista porque a mulher não era visualmente apelativa. Basicamente, era considerada gorda e feia, sendo, portanto, um género de afronta aos leitores que, coitados, podiam ficar com os seus olhos feridos e sentirem menos vontade de ler a publicação. O que é que isto tem a ver com imagens de modelos detentoras de medidas estandardizadas enfiadas numas collants para pessoas com corpos volumosos? Basicamente, são ambos exemplos distintos do eterno desdém e repulsa pelo vai para lá dos estereótipos de beleza. Desrespeito esse perpetuado pelas mais variadas indústrias.

Cruzei-me recentemente com estas imagens de collants do mercado plus-size disponíveis num site de vendas online. Numa altura em que a diversidade corporal é um tema que passou a estar em cima da mesa, principalmente no que toca ao universo feminino, parece-me bastante condenável que uma marca de roupa, por mais barata e de pouca qualidade que seja, continue a ter a preguiça comercial de reforçar estereótipos ao vender um produto. Se espremermos o conteúdo deste catálogo online, chegamos a esta conclusão: esta collants são tão grandes e resistentes que qualquer gordo ou gorda – sim, também já está na altura de deixarmos de achar e usar as palavras ‘magra’ e ‘gorda’ como ofensas - pode ficar descansado. E como é que sabemos isto? Porque, na realidade, até cabiam lá duas pessoas com o tamanho dito normal.

A escolha de imagens tem tanto de mau gosto, quanto de estrategicamente ridículo. Começando logo pelo facto de me parecer pouco produtivo para qualquer marca recorrer a uma comparação que tem tudo para fazer o seu próprio consumidor sentir-se mal com a sua própria aparência. Mostrar a uma mulher gorda quantas mulheres magras cabem dentro das collants que vai comprar é de uma total falta de noção e de inteligência comercial Não seria mais lógico, diria eu, contratarem modelos com corpos volumosos e deixarem as consumidoras finais verem uma imagem referente às suas medidas? Ou será que – e eis o que me aprece continuar a ser o cerne da questão – devemos ter vergonha e aversão a corpos cujas medidas fogem aos estereótipos? Estes corpos não são aceitáveis visualmente num site de vendas ou num catálogo?

Já chega de fazermos as pessoas sentirem-se mal com os seus corpos

Lembro-me de quando, há cerca de um ano, Amy Schumer foi amplamente criticada por ter aparecido de fato de banho na capa de uma revista de moda. Uma estilista ficou tão ofendida com aquele corpo de número 42 que veio defender publicamente que “nem toda a gente devia ser autorizada a usar fatos de banho”. Mais uma vez, a imagem pública de um corpo que não está dentro dos padrões do universo da moda ganhou o cariz de ofensiva. Tal como da primeira vez que Ashley Graham apareceu na edição de biquínis da Sports Illustrated, em que os comentários que se seguiram iam desde “que vaca gorda” a “que gaja grotesca”. A própria diretora da Vogue americana chegou a confessar num editorial que quando convidaram a modelo para uma sessão fotográfica foram muitas as marcas que se recusaram a ceder roupa porque achavam a escolha inestética.

Resumindo e concluindo, continuamos a ser confrontados diariamente com esta desconfiança e repulsa aos corpos gordos, algo que vamos alimentando das mais variadas formas. Até mesmo a maneira como se usa ou se evita usar a palavra gordo/a é sintomática de preconceito. Não se usa com receio de se ferir susceptibilidades alheias, e usa-se quando se quer ofender alguém (por exemplo, há um blogue machista cujos autores se regozijam a chamar-me “gorda” e “badocha” quando não concordam com o que escrevo por aqui, como se me estivessem a fazer uma ofensa suprema. Enfim, coitados.). Não estou, contudo, a fazer aqui qualquer apologia à obesidade, tal como não a faço à magreza extrema, porque ambas representam claros problemas de saúde. Mas não é de saúde que aqui se está a falar (esse é outro tema), é das consequências do endeusamento de imagens de supostos ‘corpos perfeitos’ que simplesmente não refletem a realidade das sociedades em que vivemos, em detrimento da aceitação da diversidade.

Basicamente, já chega de fazermos as pessoas sentirem-se mal com os seus próprios corpos, algo que no que toca às meninas e mulheres consegue ser uma realidade diária com efeitos nefastos a longo prazo. Basta olharmos para os números inenarráveis dos distúrbios alimentares mundo fora, por exemplo. Desafiar esta cultura de conformidade e abrir caminho para uma noção mais realista e diversa sobre a aparência de cada um é uma responsabilidade social de todos nós, adultos conscientes. Empresas e marcas incluídas, gostava eu.