Manifesto contra a prepotência dos privilegiados

Enquanto mulher, com 33 anos, branca, heterossexual e, felizmente, nascida num país onde a plenitude dos meus direitos até tem conquistado bom terreno nas últimas décadas – desde o acesso à educação, às desigualdades salariais ou à saúde sexual e reprodutiva -, há algo que não esqueço: por mais que não seja essa a minha realidade diária e individual, há milhões de pessoas discriminadas permanentemente com base em estereótipos de género. Posto isto, não preciso de tocar piano nem falar francês para ter a sensatez de perceber que a falta de empatia quando se olha para o mundo, além do que nos rodeia, é um dos grandes perigos da sociedade moderna. E quando os cargos de poder e o espaço de opinião passada às massas são atribuídos a pessoas que julgam que os problemas alheios são menos reais, ou inexistentes de todo, quando estes não fazem parte da sua esfera pessoal, estamos simplesmente a alimentar uma máquina cuja engrenagem está podre.

Há uns dias escrevia aqui sobre a TEDTalk de Justin Baldoni, que se debruça nos desafios da educação para a masculinidade (que nada tem a ver com orientações sexuais), ainda tão viciada em estereótipos de género. Antes de mais, uma adenda: acho que já vos disse por aqui que nasci numa família do fado. Cresci entre poesia e guitarras a trinar, e sou, portanto, dada à choradeira, tal como boa parte da minha família. Vi o meu pai chorar, vi o meu irmão chorar, vi o meu avô chorar, vi o meu sobrinho chorar, vi o meu melhor amigo chorar, vi o meu namorado chorar. Muitas vezes chorei com eles, e por eles, lágrimas que nenhum de nós esquece. Alguns deles fizeram-no com nítida vergonha, outros nem por isso. Felizmente há exceções (haverá sempre, em tudo), mas não é isso que me faz esquecer que no mundo em que vivemos são muitos, arrisco mesmo a dizer que na sua maioria, os rapazes a quem se continua a ensinar que “os homens não choram”, e demais clichés sexistas.

É fácil ser-se desacreditada quando se é mulher

Dizia em tempos Gloria Steinem que “as decisões são melhores quando são tomadas pelas pessoas afetadas por elas”. Percebo o ponto de vista, embora discorde porque acredito que a capacidade empática e de análise deve ser superior a isto. Contudo, olho para colegas de escrita e percebo que sou uma idealista. Tristemente, o raciocínio de Steinem ainda faz sentido. Continuam a ser muitas as pessoas que se deixam levar pela pobreza de espírito de se sentirem num pedestal quando enchem a boca para reduzir os males do mundo à sua experiência. E quando falo de pobreza de espírito falo não só do desrespeito de tal atitude, mas também da desonestidade intelectual de se acreditar que estar uma posição privilegiada é a norma dos demais. É uma pena que o privilégio, que nos deveria dar ferramentas para sermos mais atentos, informados, abertos e ativos na busca de soluções para os males do mundo – e não apenas do nosso mundinho pessoal –, muitas vezes nos torne em seres de vistas curtas e cheios de nós próprios.

Não me espanta que se use o espaço público para se tentar vexar os demais, recorrendo à muleta do tom jocoso e sobranceiro. Aliás, enquanto mulher, ainda por cima jovem, sei de trás para frente quão fácil é ser-se desacreditada. Tal como é fácil ser-se desacreditado quando se é homossexual, se nasce preto, pobre ou portador de uma deficiência, por exemplo. As ditas minorias que – não sejamos ingénuos – continuam em desvantagem logo na casa de partida. Nisto do poder, quer queiramos quer não, este continua a ser um domínio associado à eterna personificação do homem respeitável de meia idade, heterossexual, endinheirado e, é claro, branco. Ser arrogante também ajuda, algo que nestes casos não é histerismo nem prepotência, é, sim, sinal de assertividade e liderança. Mudar as regras deste jogo de privilégios, que anda às voltas no mesmo tabuleiro há décadas, não é um caminho fácil. Aliás, enquanto o percorremos somos constantemente bombardeados por esse mesmo poder instituído que, movido pelo medo da mudança (que nunca irá admitir), tenta a todo o custo deturpar, humilhar, ridicularizar e inibir a mensagem desta caminhada. A questão é que neste momento ela ganhou balanço e, para mal do clube de cavalheiros, não, ela não vai parar.

Continuamos a insistir na preguiça mental de confundir o combate ao sexismo com a anulação do género. Não são as diferenças biológicas entre homens e mulheres que precisam urgentemente de ser esbatidas (isso nem faz sentido), são sim as diferenças de direitos, oportunidades e até mesmo de dignidade com que ambos são tratados. O que todos os dias me move por estas bandas é ter a noção clara de que para o preconceito, o sexismo e a desigualdade há remédio, tanto para os atos discriminatórios mais atrozes como para as suas subtilezas. Já quanto à deselegância, não há muito a fazer. Como escrevia Bocage no seu delicioso ‘O Leão e o Porco’: “Não há poder algum que mude a natureza - Um porco há-de ser porco, inda que o rei dos bichos o faça cortesão pelos seus vãos caprichos.”

E porque vivemos tempos de reflexão, deixo-vos estas sábias palavras de Sophia de Mello Breyner Andresen que de quando em vez gosto de relembrar.

A Forma Justa

Sei que seria possível construir o mundo justo

As cidades poderiam ser claras e lavadas Pelo canto dos espaços e das fontes

O céu o mar e a terra estão prontos

A saciar a nossa fome do terrestre

A terra onde estamos — se ninguém atraiçoasse — proporia

Cada dia a cada um a liberdade e o reino

— Na concha na flor no homem e no fruto

Se nada adoecer a própria forma é justa

E no todo se integra como palavra em verso

Sei que seria possível construir a forma justa

De uma cidade humana que fosse Fiel à perfeição do universo

or isso recomeço sem cessar a partir da página em branco

E este é meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo