Um homem é menos homem por se sentir vulnerável?

Os homens também choram. Os homens se sentem inseguros. Os homens também se sentem frágeis. Os homens também amam, também se emocionam, também gostam de carinho, também sofrem, também têm medo, também sentem todas aquelas coisas que gostamos de dizer que são “vulnerabilidades”. Sim, os homens também são vulneráveis, por mais que lhes digam desde pequenos que não é esse o seu suposto papel. Isso é coisa de mulheres, e elas são fracas por defeito. Que efeitos tem este preconceito, passado de geração em geração em jeito de regra incontestável, no crescimento dos meninos, futuros homens? Acreditarão realmente os homens que são menos homens se cederem às caraterísticas que o mundo os ensinou a ver como femininas e, portanto, inadequadas para a sua masculinidade?

Foi mais ou menos a estas perguntas que o ator Justi Baldoni quis responder na sua recente apresentação nas TED Talks, à qual deu o seguinte título: “Porque é que estou farto de tentar ser suficientemente homem”. Em plena contagem decrescente para o fim de 2017, um ano que ficou inequivocamente marcado por um despertar para a importância da igualdade entre homens e mulheres, acho que vale a pena pararmos para pensar um pouco nos tais desafios da masculinidade.

“Desde que me lembro, sempre me disseram o tipo de homem que eu deveria ser. Em miúdo, tudo o que eu queria era ser aceite pelos outros meninos, mas essa aceitação significava que eu tinha de ter esta visão quase repugnante sobre o mundo feminino. E como nos diziam que o feminino é o oposto do masculino, eu só tinha duas opções: ou rejeitava essas características ou era rejeitado”, explica o ator na apresentação do tema. “Basicamente, este é o guião que nos dão desde pequenos: as meninas são fracas e os rapazes são fortes. Tal como aconteceu comigo, é isto que continua a ser passado a centenas de milhões de jovens meninos e meninas em todo o mundo. Como homem, eu vim aqui hoje para dizer que isto é errado, que isto é tóxico e que tem que terminar.”

Num outro texto que partilhei aqui no início do ano, escrevi que muito se tem falado sobre a importância de estimularmos as meninas a fazerem outro tipo de atividades, para além do universo cor-de-rosa, desde o desporto às ciências. E fazemo-lo convictos de que a alteração de certos padrões associados às expectativas que recaem sobre o sexo feminino desde tenra idade venham a contribuir para que elas se possam transformar em mulheres menos submissas, menos condicionadas nas suas escolhas e com a confiança suficiente para escolherem o que bem lhes apetecer para o seu futuro, mesmo que seja um trabalho ou atividade, regra geral, associado ao sexo masculino. Contudo, e embora também isto esteja a mudar, continuamos a pôr para segundo plano a importância de se fazer o exercício contrário: promover a igualdade de género também entre os meninos e rapazes, estimulando-os e dando-lhes espaço para serem, fazerem e sentirem o seu universo individual sem espartilhos, independentemente de serem atividades, gostos ou emoções associadas a quem nasceu mulher.

Convém relembrar que falar sobre igualdade de género não é falar apenas sobre mulheres. É falar sobre seres humanos, que são inevitavelmente moldados pelos ensinamentos carregados de estereótipos que lhes vão sendo passados desde o momento do seu nascimento. E a verdade é que continuamos a falhar muito neste aspecto, presos a paradigmas que nunca deviam ter feito sentido, e hoje ainda menos. Não faz sentido que um homem se sinta menos homem por chorar. Ou por fazer desmonstrações de afecto, por sentir medo ou vulnerabilidade. Não faz sentido que um homem seja considerado menos vítima por ser homem (muito comum nos casos de violência doméstica e abuso sexual). Não faz sentido que um homem não seja bem aceite numa profissão como a de educador de infância, por exemplo, ou que seja olhado de lado por participar ativamente na vida doméstica. Tal como não faz sentido que, no que toca às matérias da parentalidade, o sexo masculino continue a ser prejudicado, como se fosse um progenitor de segunda. Os exemplos do que não faz sentido podiam ser tantos.

É urgente quebrarmos este guião de que Justin Baldoni fala nesta excelente talk. Vejam-na, reflitam sobre ela e partilhem-na. As desigualdades de tratamento ente homens e mulheres são históricas e estão profundamente enraizadas, contudo, questionarmos e rompermos este ciclo vicioso é um caminho positivo para todos nós.