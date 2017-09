Para a menina e para o menino: sessões de leitura das Antiprincesas

Têm crianças em casa, vivem perto de Lisboa e ainda não sabem o que fazer este fim de semana? Aqui fica uma sugestão: levem os vossos miúdos a ver a sessão de leitura das Anti Princesas, que faz parte da programação do Lisboa na Rua. A entrada é gratuita e a mensagem que todos – meninas e meninos, crianças e educadores - podem levar para casa é importante: há mais vida para as mulheres do que o eterno mundo submisso e romântico das princesas.

Nada contra meninas que gostam e brincar às princesas ou às cozinhas, entendam. Tal como nada contra meninos que gostam de brincar com carrinhos ou de trepar árvores. Acima de tudo, haja liberdade para cada criança desfrutar do seu imaginário pessoal. Mas enquanto adultos, temos a responsabilidade de não espartilhar esse mesmo imaginário, com base nos estereótipos do que ainda é esperado para as mulheres e para os homens. Ou, pelo menos, termos consciência de que as escolhas que fazemos na educação dos nossos miúdos – incluindo os brinquedos que lhes damos e as atividades que os incitamos a praticar ou não – têm repercussões claras na sua percepção não só do mundo, mas também do que é esperado deles individualmente.

Posto isto, e tendo noção de que ainda vivemos numa sociedade que continua a olhar de lado para meninos que gostem de brincar com bonecas ou para meninas que gostam mesmo é de jogar à bola, parece-me essencial que surjam iniciavas como esta, que acontece no dia 30, às 11h e às 16h, no Jardim da Cerca da Graça. Sessões de leitura dramatizadas, inspiradas na coleção “AntiPrincesas” (editada pela Tinta da China), que prometem contar a fabulosa história da cantora e compositora chilena Violeta Parra, que ousou ser artista e dedicou boa parte da carreira a defender os oprimidos e explorados do seu país através da música.

E se for a princesa a salvar o príncipe?

Tal como quando escrevi por aqui sobre o delicioso livro “Histórias de Adormecer para Raparigas Rebeldes”, já sei que há quem olhe para isto de sobrolho franzido, e que chute logo uma pergunta do género, em tom acossado: “Se querem tanto igualdade, porque é que havemos de ter sessões de leitura só sobre mulheres e não sobre homens?”. Volto a perguntar eu como resposta: E porque é que não havemos de ter? Porque é que isso incomoda tanto, se em momento algum tanto estes livros, como estas sessões de leitura, menosprezam as capacidades de qualquer figura masculina? Custa assim tanto aceitar que ter também exemplos inspiradores de mulheres, dedicados a crianças em fase de formação de personalidade, é algo positivo? Põem isto igualmente em causa quando veem filmes infantis e demais atividades dedicadas a miúdos onde os heróis são do sexo masculino?

Muito tem mudado no universo infantil, principalmente nos filmes de animação, mas o imaginário cor de rosa dos príncipes e das princesas (elas, por regra, muito indefesas, ingénuas e assustadiças, eles todos corajosos e expeditos) ainda tem muita força, talvez demasiada. Vamos desconstruir esta ideia e dar também exemplos que mostrem algo diferente: que as mulheres não precisam de ser salvas por príncipes valentões. E que, afinal, também elas podem ser valentonas, proactivas, aventureiras, revolucionárias e, horror dos horrores, quem sabe, salvarem os seus príncipes de grandes perigos.

Inspiremos e formemos não só as nossas meninas, mas também os nossos meninos neste sentido. O futuro é deles e quanto mais igualitária for a sua mentalidade, melhor será para todos.