As nódoas negras de Nicole Kidman são um lembrete importante

A primeira vez que vemos Nicole Kidman a ter um momento de sexo selvagem com o marido, há um lado de nós que pensa: uau, ao fim de tantos anos de casamento aquilo é que é paixão. Há cenas de declarações de amor dele, presentes constantes, desmonstrações de desejo e beijos roubados pela casa fora às escondidas dos filhos, algo que parece uma enorme química e que termina muitas vezes em sexo. Sexo violento, com direito a nódoas negras e muito prazer de ambas as partes. No meio disto tudo, é fácil deixarmos escapar alguns sinais de algo está mal naquele suposto casal perfeito da série Big Little Lies. Num belíssimo discurso feito na cerimónia dos Emmy Awards, Kidman lembrou-nos porque é que não devemos deixar que isso aconteça.

Há um pequeno calafrio que nos percorre a espinha como sinal de alerta na primeira vez que vemos Celeste, interpretada por Kidman, a ser achocalhada contra a parede pelo marido Perry (interpretado por Alexander Skarsgård), cena essa seguida pela fúria dela, que o agride para se defender. Como resposta à agressão dela, segue-se sexo intenso que começa por não ser consentido, mas que depois parece agradar aos dois, e que culmina com o marido a chorar, a dizer que a ama e que não a volta a magoar porque ela é tudo para ele. Depois vem novamente o romance, o galanteio, os presentes, as declarações de amor e damos por nós a pensar: não, nada daquilo pode ser abusivo, ele é perdidamente apaixonado por ela, toda a gente se passa de vez em quando, aquilo se calhar até faz tudo parte do role play. Mas não faz.

As agressões descontroladas repetem-se, tal como as cenas de ciúmes. Perry não é loucamente apaixonado pela mulher, é sim obsessivamente controlador, manipulador e agressivo. Abusivo, portanto. Mas sempre com choro e promessas de amor eterno como sinal de arrependimento. Celeste abdicou da carreira de advocacia por ele em prol da ideia de uma suposta melhor educação dos filhos. O marido controla os seus encontros com as amigas, mente-lhe em relação aos dias de chegada de viagem para perceber se ela lhe esconde algo sobre o que anda a fazer e tem exigências constantes a fazer em relação à arrumação da casa e à educação dos filhos. Celeste é apaixonada por ele e embora viva numa redoma, é aparentemente feliz, na sua casa de luxo, com uma vida de luxo, um marido que embora seja agressivo lhe faz juras de amor e dois filhos que afinal veem mais do que ela gosta de acreditar. Celeste sabe, contudo, que há coisas que não estão bem, mas não consegue ver-se como uma vítima. As nódoas negras, essas esconde-as com a roupa. Dos outros e de si própria.

Quantas Celestes existem no mundo?

A história de Celeste e de Perry é parecida com muitas, talvez demasiadas histórias de casais mundo fora que vivem dentro deste registo de relação abusiva. E o cenário repete-se: a vergonha, o medo, a pressão social e a negação falam mais alto. Tudo isto nos passa pela cabeça quando vemos Celeste frente a uma psicóloga a dizer a seguinte frase: “Ambos nos tornamos violentos de vez em quando, a culpa não é só dele. Eu não sou uma vítima”. O facto de as suas agressões serem sempre como forma de defesa de atos abusivos do marido não parece fazer parte desta equação. A vergonha e a culpa, lá está, ganham este jogo maldito.

Kidman recebeu um Emmy pela sua interpretação em Big Little Lies e o seu discurso é um lembrete que merece ser ouvido: “Nesta profissão, de vez em quando temos a oportunidade de passar mensagens importantes ao público. Neste caso, demos luz à questão da violência doméstica. Algo que é como uma doença insidiosa, que existe muito mais do que nós gostamos de pensar que existe. Uma doença cheia de vergonha e de segredos”.

É preciso quebrar este ciclo de vergonha e secretismo, desconstruir ideias feitas e procurar apoiar as vítimas, que são tantas. Dados do último relatório da Organização Mundial de Saúde sobre a dimensão deste flagelo mundo fora revelam que uma em cada três mulheres é vítima de agressões físicas, psicológicas e sexuais, pelo simples facto de ser mulher. Uma gigante percentagem desta agressões acontece em contexto familiar e/ou de relação íntima. Por cá, só em 2015 as forças de segurança receberam, em média, 2235 participações por mês, 73 por dia e 3 por hora. Também há homens vítimas deste flagelo, que fique claro. Mas o sexo feminino continua a ser a sua maior vítima.

Claro que já toda a gente já ouviu falar destes números, mas mesmo assim continuamos a desvalorizar a violência doméstica. Continuamos a achar que um crime deste género só é realmente crime quando existe uma tentativa de homicídio ou quando a desgraça fatal já aconteceu. Continuamo-nos a esquecer que a violência não passa exclusivamente pelas agressões físicas. E mesmo sobre isso, ainda achamos que só são mesmo agressões graves aquelas que incapacitam a vítima de viver o seu dia-a-dia. Não me canso de repetir isto por aqui: ao contrário do que muita gente ainda pensa, este não é um problema exclusivo a realidades pautadas pelas dificuldades económicas, pelas dependências ou pela pouca escolaridade. A violência doméstica é um problema transversal. E a série Big Little Lies – que foi multipremiada nos Emmys - é exímia a mostrar este lado de uma realidade que muito parecem não querer ver.