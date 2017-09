46 mulheres, 46 primeiras vezes

O que têm em comum mulheres tão distintas quanto Hillary Clinton, Oprah Winfrey, Kathryn Smith, Barbara Walters ou Jennifer Yuh Nelson? Todas elas foram as primeiras a fazer ou a conquistar algo. E todas elas tiveram de se esforçar muito e de superar preconceitos para o conseguirem. Num trabalho multimédia verdadeiramente inspirador intitulado “Firsts”, a revista TIME faz não só uma homenagem a 46 figuras femininas que “quebraram telhados de vidro” em sectores masculinizados, com também incentiva meninas e mulheres de todo o mundo a chegarem mais longe nas suas aspirações.

Voltando ao início do texto, uma foi a primeira mulher a ser nomeada candidata à presidência norte-americana por um grande partido daquela país; outra foi a primeira mulher a conseguir ser a dona e produtora do seu próprio talk-show; outra foi a primeira mulher a conseguir ser treinadora a tempo-inteiro na NFL (liga de futebol americano); de seguida a primeira mulher a coapresentar um telejornal em horário premium; por fim, a primeira mulher de sempre a realizar sozinha um filme de animação de um grande estúdio de Hollywood. Todas elas têm um perfil individual em “Firsts”, que deverá chegar às livrarias ainda este mês, compilado em livro.

Da política às artes, do desporto à ciência, das finanças ao entretenimento: “Firsts” é um trabalho incrível que podem ver clicando AQUI, e que vai muito além de ser apenas uma ode às conquistas femininas deste mundo. É, acima de tudo, um enorme lembrete sobre quão moroso foi e quanto tempo demorou até que tantas destas atividades conseguissem ser alcançadas, feitas e lideradas pelo sexo feminino. A larga maioria delas remetem-nos para os últimos trinta anos, período recente, mas bastante revelador de uma enorme e constante mudança de paradigma sobre o papel da mulher na sociedade.

Como se ouve num dos vídeo, “os telhados de vidro não são nada quando comparados com a determinação das mulheres”. Uma determinação que abriu caminho a que muitas jovens mulheres de hoje pudessem perceber que, embora ainda existam espartilhos para as suas ambições, esses mesmos entraves são ultrapassáveis. Por trás deste projeto está Nacy Gibbs, a primeira mulher a conseguir chegar ao cargo de editora na revista TIME. “O objetivo deste trabalho é darmos a conhecer a todas as meninas e mulheres figuras que as motivem, que estejam em posições de sucesso e as levem a perceber que, sim, é seguro escalar. Que lhes transmitam a ideia do ‘anda daí’, porque a vista lá em cima é espetacular”.

Além dos perfis individuais, há ainda cinco vídeos que compilam as opiniões e histórias destas mulheres sobre diferentes temas, desde o sexismo e dos double standarts para homens e mulheres, ao equilíbrio da vida familiar com a profissional ou às motivações que as fizeram chegar mais longe. Como diria num dos vídeos Madeleine Albright, primeira mulher de sempre a ser nomeada Secretária de Estado dos Estados Unidos, ainda “há muito espaço no mundo para homens medíocres, mas não há espaço algum para mulheres medíocres”. Mas não é isso que nos impede de chegarmos mais longe. Este encorajador retrato feito pela TIME ajuda-nos a manter essa certeza.