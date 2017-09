Os homens educadores de infância não são potenciais predadores

Há algo que todos devemos ter em mente quando se fala em igualdade de género: tanto os homens como as mulheres são alvo deste tipo de discriminação. O facto de um dos géneros ser mais prejudicado com situações discriminatórias, não invalida que o outro também o seja, ou que seja menos grave quando acontece. Posto isto, dizermos que os homens não são válidos para trabalhar em creches porque a maioria dos abusadores sexuais são do sexo masculino é uma generalização muito, mas mesmo muito perigosa. E totalmente discriminatória.

Respeito muito trabalho do colega do lado que escreveu ontem sobre isto, mas hoje não posso deixar de demonstrar o meu total desacordo. O tema é sério, e com coisas sérias não se brinca. Não é novidade que todas as estatísticas fidedignas a nível mundial revelam que os homens são os principais agressores em casos de violência contra mulheres e crianças. Sim, do FBI às Nações Unidas, passando pela Comissão Europeia ou, por cá, pelos números do Relatório Anual de Segurança Interna, os dados são claros. Assédio e abuso sexual, violência em contexto familiar e de intimidade, pedofilia, tráfico humano e demais crimes que têm crianças e mulheres como principais vítimas, são, na sua esmagadora maioria, perpetrados por homens. Mas quer isto dizer que todos os homens são potenciais agressores? Não. Por favor, não vamos seguir essa linha de raciocínio tão inconsciente.

Defende a dissertação em causa que “a predação sexual feminina é uma curiosidade literária, não é uma realidade estatística”. Sim, mas existe. Tal como existem muitas mulheres envolvidas em esquemas de tráfico humano, de escravatura, de lenocínio e demais crimes hediondos que, como já referi antes, recaem maioritariamente sobre mulheres e crianças. Mas uma coisa é certa, nenhum predador, seja ele homem ou mulher, tem “agressor” escrito na testa. E desconfiar à partida das intenções de um educador de infância e demais profissionais que trabalham com menores, só porque é homem, é bastante redutor e discriminatório.

Banir homens e mulheres de determinadas profissões não é solução

Se fossemos basear a vida em sociedade nesta ideia pré-concebida, então também deixaríamos de aceitar ser vistas por médicos do sexo masculino. Na ginecologia, por exemplo, é certo e sabido que os homens seriam mesmo banidos de funções. Igual para fisioterapeutas, massagistas e demais profissionais a quem confiamos o nosso corpo. Isto faz algum sentido? É certo que as mulheres sentem a sua integridade muitas vezes exposta ao perigo na presença do sexo masculino, mas a solução, a segurança e a mudança não me parece que passem por se banir determinado género de determinada situação ou profissão. Passa, sim, por educar a sociedade para o respeito, a inclusão e a igualdade. Miúdos e graúdos.

Questiona o mesmo texto: “Porque é que as pessoas que trabalham nas creches são sempre mulheres? É o resultado do tenebroso ‘patriarcado’ que empurrou e empurra as mulheres para o gineceu?”. Sim, por um lado totalmente de acordo. Mas por outro lado, é inegável que esse mesmo ‘tenebroso patriarcado’ também tem afastado os homens de profissões como esta. É verdade que durante muitas décadas ser professor era algo digno apenas dos homens, enquanto figuras de autoridade e de sabedoria (claro!), e exemplo de retidão. Às mulheres não era dado esse estatuto, aliás, só muito mais tarde é que tiveram oportunidade de estudar e de se tornarem elas próprias professoras. Depois tudo se foi invertendo e nas últimas décadas, ser educador de infância ou de escola primária já não era uma profissão para “homens à séria” (seja lá o que isso for). Tal como em muitas outras profissões, a conotação dada a estes homens pretendia ser ofensiva, começando com o questionamento bacoco da sua sexualidade.

Remata o colega dizendo que “faz todo o sentido que exista na sociedade esta regra não escrita: a creche deve ficar a cargo da mulher, não do homem”. Quanto a isto, acho que convém relembrar que o perigo das regras não escritas é que, muitas vezes, ela acabam por passar para o papel e tornar-se a norma aos olhos da lei e do poder. Um poder que tantas vezes é intolerante, discriminatório e redutor para as minorias que pretende pôr em causa e, consequentemente, denegrir com via à sua extinção. Basta olhar para a construção de regimes totalitários e isto está sempre lá. Um caminho perigoso e cego que se faz também de subtilezas como estas.

Tenhamos juízo e paremos de rotular todos os homens, lá porque nasceram com o sexo masculino, como possíveis predadores sexuais. Haja noção.