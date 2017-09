Ejacular em cima de uma mulher num autocarro não merece castigo?

Merece. Mas aos olhos da justiça brasileira, um homem que ejacula para cima de uma mulher, em pleno autocarro em hora de ponta, está a praticar somente um ato de menor potencial ofensivo. Porquê? Palavras do juiz em causa: “Entendo que não houve constrangimento tampouco violência ou grave ameaça, pois a vítima estava sentada em um banco de ônibus, quando foi surpreendida pela ejaculação do indiciado". Parece demasiado surreal para ser verdade? Pois bem, isto aconteceu no Brasil, na semana passada.

Avenida Paulista, sábado de manhã. Uma mulher com trinta e poucos anos segue para o trabalho num autocarro público. Ela vai sentada, a pensar nos afazeres do seu dia, e ao seu lado um homem segue de pé. Sem mais, nem menos, o homem saca o pénis das calças e ejacula-lhe para o pescoço. A mulher fica em estado de choque e tem o instinto de se levantar, mas o homem trava-lhe a passagem, desfrutando do pânico da vítima. A mulher grita e instala-se a confusão. A descrença nas palavras da vítima – como tantas vezes acontece - só não surge porque o sémen espalhado na sua pele e blusa não dão azo para dúvidas. A mulher é apoiada por outras mulheres, os homens presentes prometem um linchamento público. O motorista mete ordem, pede calma e não deixa o atacante fugir até que chegue a polícia e faça o seu trabalho. A mulher apresenta queixa, o homem é preso. Mas menos de 24 horas depois estava de novo na rua.

Depois da alteração da lei relativa a crimes contra a dignidade e liberdade sexual que aconteceu no Brasil, em 2009, os crimes contra a moral pública deixaram de existir, passando tais atos a pertencerem ao leque de crimes previstos como assédio e abuso sexual. E porque é que esta alteração à lei teve de ser feita? Porque o Brasil já enfrentava uma enormidade de queixas relacionadas com atos exibicionistas e de assédio com caráter sexual, que recaiam sobre mulheres e menores. A defesa pretendia, portanto, que o caso fosse tratado dessa forma. Mas mesmo sabendo que o homem em causa já tinha sido levado às autoridades cinco vezes por outros comportamentos abusivos, o juiz que agarrou no caso não concordou. E decidiu que o agressor não deveria ficar preso, uma vez que aquilo que estava em causa era somente “um caso de menor potencial ofensivo”.

Que mensagem estamos a passar com este tipo de atuação da justiça?

Que mensagem estamos a passar à sociedade com este tipo de atuação da justiça? Primeiro, a total impunidade de um ato que não pode, jamais, ser visto como algo de caráter menor. E essa mensagem de impunidade começa logo por se traduzir em números avultados de novos crimes do género, que continuam a ser praticados diariamente. Basta olhar para as estatísticas brasileiras sobre a violência sexual e percebemos quão grave é a realidade no país. Só no espaço de uma semana desde esta história, chegaram à polícia de São Paulo mais três casos passados em transportes públicos e com os mesmos contornos. Se as autoridades os consideram um ato menor e não violento, os agressores sentem-se, obviamente, na legitimidade de os continuarem a praticar. O trauma que isso provoca às vítimas? Pouco parece interessar, continua a prevalecer a velha ideia do “sempre assim foi, elas que se habituem”. Se isto não é um sinal de um desrespeito e menosprezo profundo pelas mulheres enquanto pares numa sociedade igualitária, então não sei o que é.

Por outro lado, as vítimas continuam a passar pela humilhação não só do crime de que são alvo, como da humilhação de não verem justiça ser feita. Além de terem de lidar com a eterna falta de preparação por parte das autoridades que as recebem nesses momentos e que tantas vezes não só as descredibilizam, como questionam a sua cota parte de culpa no crime em causa. Neste caso, diz o juiz que não vê a existência de constrangimento nesta situação. Como é que é possível achar-se que alguém que é alvo de um ato sexual não consentido não fica constrangido, seja ele homem ou mulher? E sim, isto é um ato sexual não consentido, longe vai o tempo em que só a penetração forçada era considerada como tal.

Todas estas situações contribuem para alicerçar a vergonha das vítimas, a inação e o medo das mesmas na hora de apresentar queixa e a insegurança das mulheres, adolescentes e meninas em geral no espaço público. A alavanca de tudo isto? Uma mentalidade machista, com pilares patriarcais que perduram, e que motivam não só o comportamento do agressor, mas também o do sistema judicial. E em boa verdade, o da sociedade como um todo, que continua a normalizar e, consequentemente, a aceitar a violência e assédio sobre o sexo feminino.

Ao contrário do que o juiz em causa considera, este caso é um ato grave, que contempla violência física e psicológica, além de ameaça severa à dignidade e liberdade pessoal daquela mulher. Tão simples e inaceitável quanto isto. Até quando vamos continuar a desproteger as vítimas e a defender os agressores? Que vergonha.